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От картошки до черешни: цены на сезонные овощи-фрукты на одесском Новом базаре (фоторепортаж)

От картошки до черешни: цены на сезонные овощи-фрукты на одесском Новом базаре (фоторепортаж)

Как говорится, оглянуться не успели, а вот уже и получите лето. Второй летний день на одесском Новом базаре (он же рынок, кому как): люди привычно обсуждают ночную затяжную воздушную тревогу. Заодно поражаются ценам на сезонные овощи-фрукты.

Кстати, а что с ценами? А цены «скачут», активно меняясь каждую неделю, а порой и каждый день. Вот только в конце мая мы рассказывали о ценах на «дары лета», а они уже совсем иные, хотя все равно кусаются.

цены на рынке

Молодые овощи (цены за один килограмм)

  • картофель — 38-75 грн;
  • лук — 60-65 грн;
  • чеснок — 140-150 грн;
  • морковь — 75-85 грн;
  • свекла — 75-85 грн;
  • капуста — 40-45 грн;
  • помидоры — 75-180 грн;
  • огурцы — 60-85 грн;
  • кабачки — 50-75 грн;
  • горошек — 60-80 грн

цены на рынке

Зелень в пучках:

  • лук — 10-15 грн;
  • укроп — 10-15 грн;
  • петрушка — 10-20 грн;
  • салат — 10-15 грн.

цены на рынке

Фрукты-ягоды:

  • яблоки — 25-45 грн;
  • абрикосы — 200-250 грн;
  • персики — 200-250 грн;
  • черешня — 100-200 грн;
  • клубника — 50-100 грн.

А где же малина?! Долго блуждая между рядами, я так и не увидела на прилавках эту сладкую ягодку. Пришлось обратиться к продавцам. Мне пояснили, что малину я Новом базаре сейчас не отыщу. Еще и дополнили информацию в одном месте:

— Малина понадобилась? Тогда вам в супермаркет. Только вы за ней туда лучше не спешите…

цены на рынке

Хотела сразу же спросить, почему так. Потом вспомнила, что малина ж у нас в супермаркетах «бриллиантовая» (https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-v-prodazhe-pojavilas-chereshnja-i-malina-ceny-vpechatljajut-foto).

В самом деле, все постигается в сравнении! Ведь если и сегодня «клубничные цены» кажутся аж никак не сладкими, то давайте вспомним, какой недоступнойэта наша ягодка казалась еще совсем недавно.

Ах, лето…

цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке
цены на рынке

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Мария Котова

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