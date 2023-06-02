От картошки до черешни: цены на сезонные овощи-фрукты на одесском Новом базаре (фоторепортаж)

Как говорится, оглянуться не успели, а вот уже и получите лето. Второй летний день на одесском Новом базаре (он же рынок, кому как): люди привычно обсуждают ночную затяжную воздушную тревогу. Заодно поражаются ценам на сезонные овощи-фрукты.

Кстати, а что с ценами? А цены «скачут», активно меняясь каждую неделю, а порой и каждый день. Вот только в конце мая мы рассказывали о ценах на «дары лета», а они уже совсем иные, хотя все равно кусаются.

Молодые овощи (цены за один килограмм)

картофель — 38-75 грн;

лук — 60-65 грн;

чеснок — 140-150 грн;

морковь — 75-85 грн;

свекла — 75-85 грн;

капуста — 40-45 грн;

помидоры — 75-180 грн;

огурцы — 60-85 грн;

кабачки — 50-75 грн;

горошек — 60-80 грн

Зелень в пучках:

лук — 10-15 грн;

укроп — 10-15 грн;

петрушка — 10-20 грн;

салат — 10-15 грн.

Фрукты-ягоды:

яблоки — 25-45 грн;

абрикосы — 200-250 грн;

персики — 200-250 грн;

черешня — 100-200 грн;

клубника — 50-100 грн.

А где же малина?! Долго блуждая между рядами, я так и не увидела на прилавках эту сладкую ягодку. Пришлось обратиться к продавцам. Мне пояснили, что малину я Новом базаре сейчас не отыщу. Еще и дополнили информацию в одном месте:

— Малина понадобилась? Тогда вам в супермаркет. Только вы за ней туда лучше не спешите…

Хотела сразу же спросить, почему так. Потом вспомнила, что малина ж у нас в супермаркетах «бриллиантовая» (https://odessa-life.od.ua/news/v-odesse-v-prodazhe-pojavilas-chereshnja-i-malina-ceny-vpechatljajut-foto).

В самом деле, все постигается в сравнении! Ведь если и сегодня «клубничные цены» кажутся аж никак не сладкими, то давайте вспомним, какой недоступнойэта наша ягодка казалась еще совсем недавно.

Ах, лето…

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