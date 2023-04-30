Будет ли в этом году дефицит овощей?

Мать-одиночка за кражу еды проведет следующие 5 лет в тюрьме Женщина предпочитала воровать шоколад, шоколадную пасту и рыбные консервы. Но также взяла вино, кофе, ром и выпечку. Ранее за подобные кражи ее уже судили 7 раз. Об этом сообщает УСИ. ПОДРОБНЕЕ

В Одессу могли завезти орехи со смертельно опасным ядом В Одесскую область могла попасть партия грецких орехов, в ядрах которых обнаружили смертельно опасный яд – афлатоксин B1. Он способен вызвать тяжелое отравление, болезни печени и отек мозга. ПОДРОБНЕЕ

Когда подешевеют лук и морковь? Подорожание овощей весной для нас не новость – так происходит каждый год. Однако этой весной овощи в Украине дорожают рекордными темпами, в частности, лук (он сейчас стоит 55 гривен за кг) и морковь (45 гривен за кг). В то же время в Минагрополитики заверяют: хоть и не очень скоро, но овощи начнут дешеветь. ПОДРОБНЕЕ

Пасха-2023: во сколько обойдутся одесситам куличи, паски и крашенки? (фоторепортаж) Не за горами самый большой и светлый христианский праздник – Пасха. В этом году по католическому календарю праздник выпадет на 9 апреля, а по православному – на 16 апреля. Некоторые одесситы и гости нашего города уже вовсю готовятся к торжеству. Кто-то закупает яйца, кто-то скупает муку, а кто-то присматривается к пасхальным украшениям. И «Одесская жизнь» решила поинтересоваться, во сколько в 2023 году обойдется пасхальная корзина. Поэтому мы подготовили для вас полезный фоторепортаж с ценами на самые актуальные пасхальные продукты. ПОДРОБНЕЕ