Будет ли в этом году дефицит овощей?

В 2023 года году отечественные производители планируют увеличить посевы, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Поэтому, по мнению чиновников, дефицита зерновых и овощей борщового набора не будет.
Более того, цены на данную продукцию будут постепенно снижаться. Увидим мы это ориентировочно в конце июня, когда в продаже появятся отечественные овощи с открытого грунта. Главное – чтобы погода не подвела. В противном случае обильные осадки или заморозки поставят весенний урожай под угрозу.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, когда подешевеют лук и морковь.
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