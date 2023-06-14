В Україні рекордно подорожчала цибуля: експерти розповіли, чому

В Україні все ще змінюється ціна на цибулю – цей овоч, зазначають експерти, став у 2023 році рекордсменом у подорожчанні. Так, наприкінці травня вартість цибулі в оптових відвантаженнях сягала 48 грн/кг, що відповідно не могло не позначитися і на роздрібних цінах.

Як заявляють аграрії, висока ціна на цибулю обумовлена тим, що останнє десятиліття цей популярний в Україні овоч вирощували на території Херсонської області, яка нині окупована росіянами.

Також повідомляється, що оскільки відчуття дефіциту не закінчилося, українські фермери значно збільшили площу посіву для овочів борщового набору на 25-30%.

За словами експерта «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євгена Кузіна, зараз в Україні місцевої цибулі практично не залишилося. Імпорт із країн ЄС цибулі врожаю 2022 року пропонується за цінами $1,20-1,40/кг. У самому ЄС ціни на ріпчасту цибулю теж зростають. Наприклад, у Польщі вони досягли $0,85-1,04/кг.

Також продукцію з Єгипту можна купити від 0,90 дол./кг. Але попит на неї не такий високий, як рік тому.

«Поки що рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо «одягнута», що вважається в Україні ознакою недостатньої якості. Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з дорожчою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі», – зазначив Кузін.

При цьому експерт Тарас Висоцький стверджує: через пару місяців почнеться основний збір цибулі, і тоді пік високої ціни на неї спаде, а потім ціна стабілізується. У той же час значною мірою на ціну цибулі можуть вплинути погодні умови.

Тим часом міжнародний консультант ФАО Федір Рибалко заявив, що очікує зниження оптових цін на цибулю приблизно з 15 червня.

Як повідомлялося раніше, за перші чотири місяці 2023 року ціни на ріпчасту цибулю зросли на 72%. А загалом вартість овочів в Україні, за винятком хіба що картоплі, щонайменше у 1,5 разу перевищує показники минулого року.

Ви також можете дізнатися:

Фото Хвиля