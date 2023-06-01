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Какие продукты в Украине дешевеют, а какие продолжают дорожать?

Какие продукты в Украине дешевеют, а какие продолжают дорожать?

В последнее время на украинском рынке можно наблюдать снижение цен на некоторые продукты питания. Особенно это заметно в отношении двух продуктов, стоимость которых с начала года упала почти на 20%. Речь идет о гречке и столовой свекле.

Какие продукты подешевели

Как рассказал академик Национальной академии аграрных наук и директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко, среди продуктов, которые подешевели за первые четыре месяца 2023 года, следует отметить гречку, которая в 2022 году была лидером по цене, что шокировало украинцев. Но с конца декабря прошлого года цена на нее снизилась на 19,9%. Свекла за этот же период потеряла в цене 20%.

Эти два продукта оказались наиболее доступными среди 33 продовольственных товаров, цены на которые отслеживает Госстат Украины.

Кроме того, за четыре месяца текущего года снизились цены на следующие продукты:

  • яйца (-6,9%);
  • сало (-2,3%);
  • пшеничные крупы (-7%);
  • ячневые крупы (-3,3%);
  • рис (-4,9%);
  • манная крупа (-2,9%);
  • подсолнечное масло (-1,8%);
  • пшеничная мука (-1%).

В то же время эти данные не отражают последние изменения в ценах на рынке. Некоторые из этих товаров снова начали подорожать, но цены на свеклу и гречку продолжают снижаться с наступлением весны. В апреле также отмечалось снижение цен на яйца, сахар, пастеризованное молоко, картофель и сливочное масло.

Что подорожало

С другой стороны, множество продуктов питания демонстрируют противоположную тенденцию и подорожали за первые четыре месяца текущего года. Среди них можно выделить следующие товары, цены на которые выросли больше всего:

  • морковь (+96,5%);
  • капуста белокочанная (+83,5%);
  • лук репчатый (+72%).

В апреле по сравнению с мартом также наблюдалось повышение цен на яблоки, лук репчатый, свинину, говядину, хлеб, вареные колбасы и сметану.

Юрий Лупенко прогнозирует, что с наступлением овощного сезона можно ожидать снижения цен на овощи. Также ожидается снижение цен на яйца, молочные продукты, крупы и муку. Однако значительного снижения цен на мясо ожидать не стоит.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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