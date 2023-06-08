Ранние овощи и фрукты: чем они опасны для здоровья и как их правильно покупать

Нас с детства учат тому, что ранние овощи и фрукты очень полезны: они насыщают организм витаминами и минералами, благотворно влияют на самочувствие. Но так ли это на самом деле и на что стоит обратить внимание перед употреблением сезонных продуктов, разбиралась «Одесская жизнь».

Насколько опасны для здоровья ранние овощи и фрукты

Людям в больших городах все сложнее приобрести овощи и фрукты без нитратов или стимуляторов роста. Как употреблять сезонную продукцию и не навредить здоровью, мы поинтересовались у нутрициолога и консультанта по питанию Натальи Ходеевой.

— Избавиться на 100% от химии в продуктах невозможно. При покупке надо соблюдать следующие правила:

не покупать много ранних овощей и зелени, избегать самых крупных плодов;

зелень ставить в воду с соком лимона и солью на 15-20 минут;

овощи тоже можно держать в растворе, но лучше обрезать кожуру;

бульон от проваренных овощей лучше слить;

при жарке или запекании химикаты остаются в овоще.

Наиболее опасны ранним летом: молодой картофель с зелеными пятнами на плодах, молодая капуста, петрушка, шпинат, щавель.

Большое количество нитратов «убивает» вкус овощей: арбузы и морковь не сладкие, огурцы и помидоры безвкусные.

Почему опасно употреблять нитраты

Чем опасно употребление сезонных овощей и фруктов для работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и организма в целом, рассказала гастроэнтеролог и врач-терапевт высшей категории Диана Кирсанова.

— На самом деле нитраты в небольших количествах не несут сильного вреда организму. Они негативно влияют на ЖКТ при большой концентрации, когда под воздействием бактерий переходят в нитриты. Именно нитриты для организма — яд, который приводит к отравлению. Симптомами могут быть: диарея, тошнота и рвота, повышение температуры, вялость и сонливость, нарушение сознания, тахикардия, головокружение. У детей чаще всего появляется вялость, одышка, нарушение сознания, посинение губ. В таких случаях срочно нужно вызвать «скорую».

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Чем ранняя клубника опасна для детей

С началом сезона клубники в Одессе участились случаи отравления детей. Полезна ли ранняя ягода и как ее употреблять, объяснила педиатр высшей категории Наталья Паламарь.

— В клубнике содержится много полезных витаминов и микроэлементов для взрослых и детей: витамин С, фолиевая кислота, железо, кальций, магний, клетчатка. Но иногда желание пополнить детский организм витаминами приводит к неожиданному результату — рвота, боль в животе и диарея. Эти симптомы могут быть признаком отравления нитратами, они проявляются через два-шесть часов после употребления. Вообще условно определяют «высоконитратные» и «низконитратные» продукты. Фрукты и ягоды относятся к «низконитратным», в том числе и клубника. По санитарным нормам содержание нитратов в клубнике может быть до 60 миллиграмм на один килограмм. Это безопасная доза для взрослого и ребенка. Детям школьного возраста рекомендуется не больше 300 граммов клубники в день. И не забывайте вымачивать фрукты и овощи в воде час или полтора.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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