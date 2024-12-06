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Где в Одессе можно покататься на коньках и сколько это стоит

Где в Одессе можно покататься на коньках и сколько это стоит

Зима — прекрасный повод для активного отдыха на коньках. Новичкам, которые хотят испытать себя на катке, предлагаем обзор действующих ледовых площадок Одессы с актуальными ценами и услугами.

Каток в парке Шевченко

Один из самых любимых катков у горожан, так как он находится в парке развлечний, где много кафешек.

  • Адрес: улица Успенская, 2
  • Время работы: каждый день 10:00 до 22:35
  • Стоимость: 150 гривен – аренда коньков (можно со своими), 200 гривен – заезд на 45 минут, 150 гривен – аренда вспомогательных фигур на 45 минут. Застава за коньки составляет 500 гривен или паспорт/мобильный телефон.
  • Услуги: Коньки в наличии в размерах от 25 до 47 включительно.

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Дворец спорта – открытый и закрытый каток

Большую ледовую арену площадью в 800 кв. метров открыли только в прошлом году на Рождество, 25 декабря. А закрытый каток – это самая большая ледовая арена в городе с вместительными трибунами для зрителей, где не только катаются любители, но и проходят различные спортивные соревнования.

  • Адрес: проспект Шевченко, 31.
  • Время работы: открытый каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00; закрытый каток в понедельник, среду, пятницу с 18:00 до 22:00, во вторник и четверг с 18:00 до 21:30, субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00
  • Стоимость: в выходные и на праздники безлимит для детей и взрослых – 400 гривен , а вбудние 350 гривен.
  • Услуги: Коньки до 45 размера, входят в стоимость оплаты. Почасового катания тут нет.  Фигурка помощника обойдется в 200 гривен за час (застава 100 гривен), инструктор в 300 гривен за 45 минут.

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Каток в парке Марка Твена

Это открытый каток размером в 800 кв. метров в одном из самых красивых парков Одессы. На территории парка работают множество кафе, играет приятная музыка и в целом атмосфера праздника будет обеспечена.

  • Адрес: улица Космонавтов, 17а
  • Время работы: 09:00-22:35
  • Стоимость: для взрослых – 250 гривен за 45 минут, для детей до 12-ти лет 200 гривен за 45 минут; инструктор 200 гривен за 45 минут, помощник фигуриста – 150 гривен за 45 минут.
  • Услуги:  В День рождения сеанс покатушек будет бесплатным. Коньки входят в стоимость посещения. Также тут можно заточнить свои коньки, стоит это 100 гривен.
  • Примечание: Если будете с детьми, то обязательно возьмите свитдетельство о рождении чтобы купить детский билет.

Каток «Льдинка»

Хоккейная арена на Черемушках считается одной из лучших в Одессе. Здесь тренеруются профессиональные спортсмены, а для массовых катаний каток открыт только по выходным.

  • Адрес: улица Академика Филатова, 29а
  • Время работы: каждую субботу с 17:00 до 20:45; каждое воскресенье с 09:00 до 21:00.
  • Стоимость: 45 минут катания – 200 гривен для детей и взрослых, стоимость инструктора уточняйте (индивидуальная).
  • Услуги: коньки входят в стоимость катания.
  • Телефон: (073) 032-30-37

Источник: издание Vgorode 

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