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Пушкин, мудрая сова и рога на вершине: в Одессе из стволов «почивших» деревьев создают креатив (фото)

Пушкин, мудрая сова и рога на вершине: в Одессе из стволов «почивших» деревьев создают креатив (фото)

Ствол дерева, которое по тем или иным причинам приказало долго жить – картина печальная. Вот, вроде, и осталось что-то от дерева, а самого его уже нет: одни обрубки. А если создать из этой печальной картинки нечто креативное? И создают ведь! И уже целая коллекция набирается.

Первый такой случай я увидела в Одессе у знаменитой «Книжки» – рынка на Александровском проспекте. Там погибшее дерево превратили в нечто юморное, да еще и рогами верхушку украсили. В ход тогда пошло все, вплоть до мужского галстука. Такое вот цацкоувешанное творение получилось.

Деревянный креатив, Книжка

Книжка

Экспонаты меняются – задумка остается.

Совсем недавно по дороге на пляж «Ланжерон» одно такое дерево тоже превратилось в арт-объект. Был обрубок ствола – вырезали целые «полотна», сказочные, со зверушками, с большой фантазией и умением.

Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон2
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон3
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон4
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон5
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон6
Деревянный креатив, по дороге на Ланжерон7

В прошлом году сразу два одесских двора стали обладателями целых деревянных скульптур, созданных из того, что когда-то было деревьями.

По адресу Успенская, 75 то, что осталось от старого тополя, превратили в целую скульптурную композицию: пожилой моряк стоит рядом с внучкой и (конечно же!) котом.

Деревянный креатив, Успенская

Успенская

Деревянный креатив, Успенская2

Деревянный креатив, Успенская3

Один из дворов в переулке Маяковского пополнился скульптурой, тоже вырезанной из обрубка ствола. Старое дерево превратили в памятник Пушкину. Поэт не один, рядом его друг – консул Австрии в Одессе Христофор Самуил фон Том. Фон Том здесь появился не случайно: консул в свое время жил в этом месте – в доме на пересечении сегодняшних Преображенской улицы и переулка Маяковского.

Деревянный креатив, пер. Маяковского

Переулок Маяковского

А совсем недавно в историческом доме на улице Пастера, 19 – проходном, выходящем на улицу Елисаветинскую, – креативщики тоже постарались: здесь обрубок чуть наклоненного ствола старого дерева выкрасили лаком, оставили несколько веток (одна из них напоминает длинный нос Буратино). Ствол украшен корзиной с цветами. А вот с вершиной ствола поработал настоящий мастер. Она теперь напоминает одновременно и корону, и мега-гнездо. Сморится очень даже.

Деревянный креатив, Пастера

Пастера, 19

Деревянный креатив, Пастера2

Деревянный креатив, Пастера3

Кстати, этот проходной двор считается еще и самым киношным. Мы о нем рассказывали в нашем путешествии по улице Пастера.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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