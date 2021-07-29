Пушкин, мудрая сова и рога на вершине: в Одессе из стволов «почивших» деревьев создают креатив (фото)

Ствол дерева, которое по тем или иным причинам приказало долго жить – картина печальная. Вот, вроде, и осталось что-то от дерева, а самого его уже нет: одни обрубки. А если создать из этой печальной картинки нечто креативное? И создают ведь! И уже целая коллекция набирается.

Первый такой случай я увидела в Одессе у знаменитой «Книжки» – рынка на Александровском проспекте. Там погибшее дерево превратили в нечто юморное, да еще и рогами верхушку украсили. В ход тогда пошло все, вплоть до мужского галстука. Такое вот цацкоувешанное творение получилось.

Экспонаты меняются – задумка остается.

Совсем недавно по дороге на пляж «Ланжерон» одно такое дерево тоже превратилось в арт-объект. Был обрубок ствола – вырезали целые «полотна», сказочные, со зверушками, с большой фантазией и умением.

В прошлом году сразу два одесских двора стали обладателями целых деревянных скульптур, созданных из того, что когда-то было деревьями.

По адресу Успенская, 75 то, что осталось от старого тополя, превратили в целую скульптурную композицию: пожилой моряк стоит рядом с внучкой и (конечно же!) котом.

Один из дворов в переулке Маяковского пополнился скульптурой, тоже вырезанной из обрубка ствола. Старое дерево превратили в памятник Пушкину. Поэт не один, рядом его друг – консул Австрии в Одессе Христофор Самуил фон Том. Фон Том здесь появился не случайно: консул в свое время жил в этом месте – в доме на пересечении сегодняшних Преображенской улицы и переулка Маяковского.

А совсем недавно в историческом доме на улице Пастера, 19 – проходном, выходящем на улицу Елисаветинскую, – креативщики тоже постарались: здесь обрубок чуть наклоненного ствола старого дерева выкрасили лаком, оставили несколько веток (одна из них напоминает длинный нос Буратино). Ствол украшен корзиной с цветами. А вот с вершиной ствола поработал настоящий мастер. Она теперь напоминает одновременно и корону, и мега-гнездо. Сморится очень даже.

Кстати, этот проходной двор считается еще и самым киношным. Мы о нем рассказывали в нашем путешествии по улице Пастера.

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