Фонари, голуби и колоритные одесситы: старый двор умиляет настенными картинами

Дома в исторической части города — это почти всегда сюрприз. То старую голубятню обнаружишь, то арт-объекты, созданные с любовью, то настенные картины. Некоторые старые дворы Одессы с такими умилительными штуковинами известны, а некоторые продолжают преподносить неожиданные сюрпризы.

И вот вам очередная одесская штучка. Заходим в известный (его еще называют киношным, он часто становился местом съемок) проходной двор на ул. Пастера. Заходишь в него с Пастера — выходишь на Елисаветинской.

И что же? Поднимаем голову наверх, любуемся: тут вам типично одесские картинки, малые и большие, а еще целое настенное панно. Все это — с любовью к Одессе, ее истории, ее жителям. И, конечно же, с юмором.

Летают типичные одесские голуби, арбузы и котик просматриваются в окне, изображены и фонари, и тот самый одесский быт, который преподнесен неназойливо, радостно, даже завораживающе.

Тут вам и девочка, играющая на фортепиано, и молодая одесситка, выглядывающая из окна (уже можно целую историю сочинять).

А на самом видном месте — два колоритнейших одессита из раньшего времени (впрочем, авоська в руках одного из них — намек на времена уже более поздние). Одесситы ведут беседу за жизнь, жестикулируют чисто по-одесски. И все это — на фоне угадываемых родных исторических архитектурных объектов.

Старые стены заиграли, как это обычно бывает в таких случаях, а тема «одесские дворики и их изюминки» продолжает пополняться очередными штучками.

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