Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области 12-летняя девочка резала лезвием свою собаку (видео)

В Одесской области 12-летняя девочка резала лезвием свою собаку (видео)

Юная жительница Одесской области жестоко издевалась над домашним псом и снимала свои действия на телефон. Полицейские установили ее личность и рассказали, какие действия намерены предпринять.

По информации областного управления полиции, 26 января правоохранители обнаружили в интернете видео, на котором девочка ранила до крови лезвием собаку. При этом она цинично комментировала свои действия и снимала процесс на мобильный телефон.

Читайте также: В Одессе задержали живодера, зарезавшего собаку: как он объяснил свой поступок (видео)

В кратчайшие сроки полицейские установили ее личность и местонахождение. Как выяснилось, над собственным животным девочка поиздевалась два года назад, когда ей было 12 лет, в Подольском районе, где проживает. Собака, к счастью, осталась жива. Сейчас животное выглядит здоровым.

Пес Бек и полицейский

В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Позже стали известны подробности. В полиции рассказали, что пса по кличке Бек изъяли из семьи и передали в приют.

«Правоохранители выяснили, что собаке, которую семья в свое время взяла с улицы, юная владелица нанесла телесные повреждения два года назад. Свои действия она сняла на телефон и опубликовала в закрытом Телеграм-канале. По открытым социальным сетям видео начало «гулять» только сейчас. В то время девочке было 12 лет, то есть она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление. Следовательно, полицейские будут ходатайствовать в суде о применении в отношении нее мер воспитательного характера»,

– рассказал начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Также полковник полиции отметил, что несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей и характеризующейся по месту жительства положительно.

Мать девочки объяснила, что никогда не замечала за дочерью жестокости. Они приютили двух собак и ухаживали за ними. Сама девушка рассказала, что повторила действия, которые увидела в интернете.

Девочка издевалась над собакой

У семьи изъяли обеих собак и передали на обследование ветеринару, а затем в приют.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить