В Одесской области 12-летняя девочка резала лезвием свою собаку (видео)

По информации областного управления полиции, 26 января правоохранители обнаружили в интернете видео, на котором девочка ранила до крови лезвием собаку. При этом она цинично комментировала свои действия и снимала процесс на мобильный телефон.

В кратчайшие сроки полицейские установили ее личность и местонахождение. Как выяснилось, над собственным животным девочка поиздевалась два года назад, когда ей было 12 лет, в Подольском районе, где проживает. Собака, к счастью, осталась жива. Сейчас животное выглядит здоровым.

В полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Позже стали известны подробности. В полиции рассказали, что пса по кличке Бек изъяли из семьи и передали в приют.

«Правоохранители выяснили, что собаке, которую семья в свое время взяла с улицы, юная владелица нанесла телесные повреждения два года назад. Свои действия она сняла на телефон и опубликовала в закрытом Телеграм-канале. По открытым социальным сетям видео начало «гулять» только сейчас. В то время девочке было 12 лет, то есть она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление. Следовательно, полицейские будут ходатайствовать в суде о применении в отношении нее мер воспитательного характера»,

– рассказал начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Также полковник полиции отметил, что несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей и характеризующейся по месту жительства положительно.

Мать девочки объяснила, что никогда не замечала за дочерью жестокости. Они приютили двух собак и ухаживали за ними. Сама девушка рассказала, что повторила действия, которые увидела в интернете.

У семьи изъяли обеих собак и передали на обследование ветеринару, а затем в приют.

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