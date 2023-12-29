Одесские волонтеры сообщили о массовом убийстве собак, которые находились на передержке

Об этом сообщили волонтеры общественной организации Animal SOS Odessa.

Выяснилось, что в доме проживала 54-летняя киевлянка с несовершеннолетней дочерью. Женщина брала собак на передержку за деньги – владельцы животных доверяли ей своих домашних питомцев.

Известно, что женщина переехала из Киева в Одессу три года назад, зовут ее Пацеевская Елена Станиславовна, иногда представлялась Александрой Кладницкой. В Фейсбуке она действовала под ником Гюльнара Галустян, в инстаграмме s4vka_23.

«Брала животных у опекунов, по объявлениям, большинство породистых – овчарки, бассеты, ретривер, были и метисы, и беспородные. Она вела активно страницы в Инсти, часто на фото в объятиях с собаками и кошками, активно собирала на них деньги в разных группах, особенно иностранных», – отметили зоозащитники.

Некоторое время людям, которые доверяли женщине собак, она высылала фото и видео, на которых с их животными все хорошо.

«Реальность оказалась страшной, за пределом добра и зла – практически все животные исчезли», — говорят волонтеры.

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Первая в этот дом поехала волонтер Лера Комиссарова, она же вывезла первых спасенных собак в клинику и огласила эту шокирующую историю массового убийства животных.

В понедельник, 25 декабря, по этому адресу была вызвана полиция и подано заявление по факту жестокого обращения с животными.

«На территории найдены тела погибших собак, к сожалению, в таком состоянии, что экспертиза невозможна и их пришлось отвезти на кремацию, одна из них — наша подопечная собака, спасенная прошлой зимой с улицы, и это огромная боль», — рассказали зоозащитники.

На территории была найдена одна заброшенная собака — ее забрали.

«Поражают масштабы безразличия соседей, которые видели происходящее, но молчали. В этом аду, лжи и жестокости также продолжает проживать ребенок, который видит своими глазами все смерти», – отметили в организации.

На данный момент живодерка уехала по новому адресу, часть собак вывезла. Зоозащитники просят всех, кто знает о местонахождении женщины, сообщить об этом в полицию, а это поможет избежать новых жертв.