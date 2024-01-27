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На Одещині 12-річна дівчинка різала лезом свого собаку (відео)

На Одещині 12-річна дівчинка різала лезом свого собаку (відео)

Юна мешканка Одеської області жорстоко знущалася з домашнього пса і знімала свої дії на телефон. Поліцейські встановили її особу та розповіли, які дії мають намір вжити.

За інформацією обласного управління поліції, 26 січня правоохоронці виявили в інтернеті відео, на якому юначка лезом наносила тварині поранення, спричинивши кровотечу. При цьому вона цинічно коментувала свої дії та знімала процес на мобільний телефон.

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У найкоротші терміни поліцейські встановили її особу та місцезнаходження. Як з’ясувалося, з власної тварини дівчинка знущалася два роки тому, коли їй було 12 років, у Подільському районі, де мешкає. Собака, на щастя, залишився живим. Зараз тварина виглядає здоровою.

Пес Бек та поліцейський

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Пізніше стали відомі подробиці. У поліції розповіли, що пса на прізвисько Бек вилучили з родини і передали до притулку.

«Правоохоронці з’ясували, що собаці, яку сім’я свого часу взяла з вулиці, юна власниця завдала тілесних ушкоджень два роки тому. Свої дії вона зняла на телефон і опублікувала у закритому Телеграм-каналі. Відкритими соціальними мережами відео почало «гуляти» тільки зараз. Тоді дівчинці було 12 років, тобто вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний злочин. Відтак, поліцейські клопотатимуть у суді щодо застосування відносно неї заходів виховного характеру»,

– розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Також полковник поліції зазначив, що неповнолітня виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців і характеризується за місцем проживання позитивно.

Мати дівчинки пояснила, що ніколи не помічала за дочкою жорстокості. Вони прихистили двох собак і доглядали їх. Сама дівчина розповіла, що повторила дії, що їх побачила в інтернеті.

Дівчинка знущалася над собакою

У сім’ї вилучили обох собак і передали на обстеження ветеринару, а потім до притулку.

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