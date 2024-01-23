Кто несет ответственность за нападение на человека бездомной собаки?

Статьей 12 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» определено, что вред, причиненный человеку либо его имуществу, а также вред, причиненный имуществу юридического лица животным, подлежит возмещению в полном объеме хозяином этого животного.

Следовательно, если у собаки есть хозяин, то он и будет нести ответственность за нападение ее на человека (административную, гражданскую, а в некоторых случаях и криминальную).

Согласно статье 1 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» беспризорные животные – домашние животные, оставшиеся без присмотра и способные размножаться вне контроля человека.

Согласно статье 15 данного Закона, для содержания бездомных животных создаются приюты для животных, которые могут создаваться органами исполнительной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями вне зависимости от форм собственности, общественными и благотворительными организациями, а также физическими лицами. Приюты для животных действуют за счет средств их владельцев, а также любых других источников, не запрещенных законом.

Местные бюджеты могут предусматривать средства на создание приютов для животных и возмещение расходов приютам по содержанию животных независимо от форм собственности.

Также бездомные и бродячие животные подлежат отлову, помещению в карантинную площадку и последующей передаче владельцу или в специализированное убежище. Ущерб, причиненный ими, подлежит возмещению.

Согласно пункту 44 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении» установление в соответствии с законодательством правил по вопросам благоустройства территории населенного пункта, обеспечение в нем чистоты и порядка, торговли на рынках, соблюдение тишины в общественных местах, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, являются исключительной компетенцией сельских, поселковых, городских советов.

Учитывая положения статьи 30 указанного Закона, организация благоустройства населенных пунктов и осуществление контроля за состоянием благоустройства являются полномочиями исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

Таким образом, ответственность за бездомных животных возлагается на территориальные громады, на территории которых они были обнаружены.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Украины каждое лицо имеет право в порядке, установленном гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд за защитой своих прав, в частности, требовать возмещения имущественного и морального вреда, причиненного в результате нападения собаки в случае, если:

имело место повреждение его личного имущества (одежда и т.п.);

человеку было причинено увечье вследствие нападения собаки (статьи 1167, 1187, 1195 Гражданского кодекса Украины).

Таким образом, всю ответственность за нападение на человека бездомной собаки возлагается на соответствующий местный совет, который и будет ответчиком в случае иска в суд о возмещении ущерба, причиненного нападением такого животного.