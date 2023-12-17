Новости Одессы и Одесской области

Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона

Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона

После подрыва россиянами Каховской ГЭС пострадали не только множество людей, но и их домашних питомцев. Но кому-то посчастливилось попасть в добрые руки и чудом спастись и даже обрести новую семью. В их числе – пес Бонифаций, который приплыл в Одессу на плоту из мусора.

Чудесную историю спасения животного поведали волонтеры общественной организации Animal SOS Odessa. Ее назвали «рождественской сказкой для Бонифация из Херсона».

Бонифаций – пес из Херсона, чудом спасшийся после подрыва Каховской ГЭС летом этого года.

«Когда он плыл на плоту в потоках воды и мусора, спасаясь от страшной катастрофы после подрыва врагами Каховской ГЭС, он не мог знать, что это начало долгой дороги в новую жизнь»,

– рассказали волонтеры.

Когда он попал к волонтерам, состояние его здоровья было подавленным. Но Бонифацию повезло: в Одессе на его пути встретилось много добрых людей.

«Мы прошли долгий путь в клиниках, обследовании, лечении, реабилитации. Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адопции и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей – своим великолепным характером, волшебной улыбкой, доверием к людям»,

– поделились зоозащитники Animal SOS Odessa.

Читайте также: В Одессе ищут дом собаке, спасенной после подрыва Каховской ГЭС

Но после реабилитации Бонифицию нужно было найти дом. И опять-таки благодаря неравнодушным людям семья для Бонифации нашлась в Польше.

«И вот начались дни подготовки к дороге, будущие хозяева оформили и оплатили все необходимые документы, купили билет на поезд (Боня ехал в отдельном купе), и счастливый день настал!»

Волонтеры очень переживали, как пес перенесет дорогу и как примет свою новую семью, но сейчас все заботы и волнения позади: Бонифаций благополучно прибыл в Польшу и уже гуляет в парке со своими новыми хозяевами, спит на мягком одеяле, счастливый, расслабленный и любимый.

Видео можно посмотреть здесь

«Каждая такая история – это настоящее чудо и волшебство для животного, которое из мрака неизвестности и неприятностей попадает в новую жизнь, исполненную радости и любви!
А самое главное, что сотворить такое чудо – по силам каждому, кто искренне любит животных и делает все возможное и невозможное для их счастья!»,

– добавили зоозащитники.

Вас также может заинтересовать: Переезд с животными без стресса: что надо знать хозяевам

Фото – скриншот с видео с Facebook-страницы Animal SOS Odessa

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить