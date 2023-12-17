Приплыл в Одессу на куче мусора: как сложилась судьба пса Бонифация из Херсона

Чудесную историю спасения животного поведали волонтеры общественной организации Animal SOS Odessa. Ее назвали «рождественской сказкой для Бонифация из Херсона».

Бонифаций – пес из Херсона, чудом спасшийся после подрыва Каховской ГЭС летом этого года.

«Когда он плыл на плоту в потоках воды и мусора, спасаясь от страшной катастрофы после подрыва врагами Каховской ГЭС, он не мог знать, что это начало долгой дороги в новую жизнь»,

– рассказали волонтеры.

Когда он попал к волонтерам, состояние его здоровья было подавленным. Но Бонифацию повезло: в Одессе на его пути встретилось много добрых людей.

«Мы прошли долгий путь в клиниках, обследовании, лечении, реабилитации. Несколько месяцев Бонечка провел в нашем Центре адопции и быстро завоевал сердца и наших волонтеров, и всех гостей – своим великолепным характером, волшебной улыбкой, доверием к людям»,

– поделились зоозащитники Animal SOS Odessa.

Но после реабилитации Бонифицию нужно было найти дом. И опять-таки благодаря неравнодушным людям семья для Бонифации нашлась в Польше.

«И вот начались дни подготовки к дороге, будущие хозяева оформили и оплатили все необходимые документы, купили билет на поезд (Боня ехал в отдельном купе), и счастливый день настал!»

Волонтеры очень переживали, как пес перенесет дорогу и как примет свою новую семью, но сейчас все заботы и волнения позади: Бонифаций благополучно прибыл в Польшу и уже гуляет в парке со своими новыми хозяевами, спит на мягком одеяле, счастливый, расслабленный и любимый.

Видео можно посмотреть здесь

«Каждая такая история – это настоящее чудо и волшебство для животного, которое из мрака неизвестности и неприятностей попадает в новую жизнь, исполненную радости и любви!

А самое главное, что сотворить такое чудо – по силам каждому, кто искренне любит животных и делает все возможное и невозможное для их счастья!»,

– добавили зоозащитники.

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Фото – скриншот с видео с Facebook-страницы Animal SOS Odessa