В Одесской области живодер жестоко убил собаку на глазах у детей

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Об убийстве собаки в полицию сообщила хозяйка погибшего животного.

Правоохранители установили, что знакомый женщины подошел к детям, которые играли на улице с животным, и стал дразнить пса. Когда пес на него начал реагировать агрессивно, мужчина взял животное за задние лапы и стал бить головой о дерево. От полученных травм собака умерла. Мужчина скрылся с места происшествия.

В настоящее время начато досудебное расследование за жестокое обращение с животными. Санкция статьи за совершенное правонарушение предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишения свободы на срок от двух до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Свидетели этой истории написали, что после убийства собаки мужчина с окровавленными руками зашел в кафе и заявил, что «такие мрази не должны ходить по земле».

«Одесская жизнь» писала о живодере, пытавшемся утопить свою собаку, вывезя ее в лодке на середину реки. Только случайные свидетели не дали животному погибнуть.

Напомним, в Одессе весной произошла резонансная история, когда мужчина переехал собаку Чернушку во дворе жилого комплекса. Но сейчас у нее все хорошо — она живет в польском Кракове в семье грумеров и продолжает восстанавливаться.

Читайте также: Одесский таксист сбил насмерть собаку без лапы, а после извинился (видео)