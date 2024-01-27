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Нарушают ли Закон паблики, «сливающие» места раздачи повесток?

Нарушают ли Закон паблики, «сливающие» места раздачи повесток?

В Украине правоохранители регулярно блокируют всевозможные паблики и Телеграм-каналы, которые «сливают» своим читателям места выдачи повесток, и привлекают их администраторов к ответственности. Законны ли такие каналы, рассказал днепровский адвокат Роман Ухов.

За что могут понести ответственность администраторы Телеграм-каналов

По словам адвоката, на сегодняшний день в Украине нет закона, который бы запрещал кому бы то ни было заводить Телеграм-каналы и страницы в соцсетях, таких как Facebook или Instagram. Тем не менее, ответственность может быть предусмотрена в случае размещения в соцсетях какой-либо информации, распространение которой запрещено.

«Если вы на этой странице распространяете информацию об осуществлении определенных мобилизационных мероприятиий, если вы точно указываете, что в каком-то районе осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами, фотографиями с конкретизацией места, то такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям ВСУ»,

– объяснил Роман Ухов.

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Он также пояснил, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 8 лет лишения свободы.

«Эта категория преступлений является тяжкой, она относится к преступлениям против государства. Ответственность очень суровая»,

– предупреждает юрист.

Грозит ли наказание подписчикам таких пабликов?

В то же время Роман Ухов уточняет: если в Телеграм-канале есть какие-то ссылки общего характера, без конкретизации и четкого обозначения мест, где происходит выдача повесток, то такие действия могут не подпадать под уголовную ответственность.

Кроме того, никакой ответственности не предусмотрено и для подписчиков указанных каналов.

«Если вы подписаны на указанный Telegram-канал, который осуществляет такое распространение, то никакой ответственности не предусмотрено»,

– подытожил адвокат.

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Источник: Суспiльне, фото: Comments.uа

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Редакция ПРОФИЛЬ

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