Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали живодера, зарезавшего собаку: как он объяснил свой поступок (видео)

В Одессе задержали живодера, зарезавшего собаку: как он объяснил свой поступок (видео)

В Одессе правоохранители установили и задержали мужчину, который на днях посреди рынка «Черемушки» зарезал собаку. Им оказался 49-летний горожанин.

Об этом сообщают в Нацполиции Одесской области.

Мужчина в понедельник, 11 сентября, среди дня на глазах у прохожих зарезал собаку, нанеся два удара по горлу.

Несмотря на старания волонтера, собака от полученных ранений погибла. Владелец животного устанавливается.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения на улице, опросили местных жителей того района и установили личность живодера.

Им оказался 49-летний житель Одессы. Мужчину разыскали по месту жительства и изъяли у него возможное орудие преступления, которое будет направлено на экспертизу.

Ніж

Свой поступок правонарушитель объяснил тем, что пес ему показался больным и несчастным. Он решил облегчить его мучения, лишив жизни ножом, который постоянно носил при себе.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в жестоком обращении с животными.

За совершенное правонарушение ему грозит наказание либо в виде условного срока от 1 до 3 лет, либо лишение свободы от 2 до 3 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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