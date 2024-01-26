Домашним питомцам официально разрешили прятаться в укрытиях вместе с хозяевами: требования

Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство внутренних дел.

Причиной внесенных изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты стало обращение юристов UAnimals к руководству МВД.

Они предлагали пересмотреть и обновить приказ, изданный еще в 2018 году. Именно этот приказ был поводом не пускать людей с животными в укрытие и не нести ответственность за последствия такого недопуска.

Как сообщали зоозащитники, многие истории за почти два года войны, когда людей не пускали в укрытие, потому что вместе с ними были домашние животные.

Но данный приказ от 10 января 2024 г. хозяевам домашних животных дает не только право находиться с ними в укрытии, но и налагает определенные обязательства.

В приказе говорится, что пришедшие к укрытию с домашними животными лица размещаются в отдельных помещениях или уединенных местах.

Владелец домашнего животного обеспечивает:

постоянное наблюдение за домашними животными;

необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;

безопасность сопровождаемого домашнего животного;

соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил;

наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород.