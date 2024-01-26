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Домашним питомцам официально разрешили прятаться в укрытиях вместе с хозяевами: требования

Домашним питомцам официально разрешили прятаться в укрытиях вместе с хозяевами: требования

В Украине разрешили владельцам домашних животных прятаться в укрытиях вместе с домашними питомцами. А недопуск граждан с животными в укрытие во время тревоги – теперь нарушение.

Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство внутренних дел.

Причиной внесенных изменений в требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты стало обращение юристов UAnimals к руководству МВД.

Они предлагали пересмотреть и обновить приказ, изданный еще в 2018 году. Именно этот приказ был поводом не пускать людей с животными в укрытие и не нести ответственность за последствия такого недопуска.

Как сообщали зоозащитники, многие истории за почти два года войны, когда людей не пускали в укрытие, потому что вместе с ними были домашние животные.

Но данный приказ от 10 января 2024 г. хозяевам домашних животных дает не только право находиться с ними в укрытии, но и налагает определенные обязательства.

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В приказе говорится, что пришедшие к укрытию с домашними животными лица размещаются в отдельных помещениях или уединенных местах.

Владелец домашнего животного обеспечивает:

  • постоянное наблюдение за домашними животными;
  • необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;
  • безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;
  • безопасность сопровождаемого домашнего животного;
  • соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм и правил;
  • наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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