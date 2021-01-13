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В Одессе стали появляться холодные изваяния (фото)

В Одессе стали появляться холодные изваяния (фото)

Санки, игра в снежки, возможность поваляться-покувыркаться на еще чистом снегу – все это теперь стало настоящим зимним развлечением одесской детворы. А еще дети лепят холодные изваяния. Снеговиками и снежными бабами они их не называют.

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В Горсаду – что-то вроде соревнования. Дети лепят, взрослые наблюдают. Кто-то из родителей принимает участие в создании снежных холодных изваяний, кто-то внимательно следит за процессом, свое детство вспоминает, некоторые родители дают трудящимся детям советы в устной форме.

Малыш пытается накатать из снега основу будущего творения, у него ничего не получается, зовет папу. Некоторые из взрослых признаются, что сами забыли, как это делается.

Кто-то шутит: «Надо будет в Интернете мастер-классы по лепке из снега поискать». Пожилая женщина смеется: «И как это мы снежных баб без всякого Интернета лепили?!».

Кто-то уже что-то создал, даже морковка отыскалась для носика. Тут и там доносится:

— Из чего глазки сделать?! А руки?! А ножки у них бывают?..

На скамейке по ходу лепится и устанавливается «существо». Назвали «девочкой».

На ходу создается очередное «чудо», из подручных средств – его «элементы».

В Летнем театре Горсада уже появился снеговик – почти «классический». Есть еще один, но ему уделяется меньше внимания. Там же услышала историю, что было одно «чудесное творение, но его уже сломали».

На Соборной площади предпочтение отдается игре в снежки. Впрочем, временно-холодные скульптуры появляются и здесь. Здесь тоже пожаловались, что не успеешь слепить, как кто-то уже сломал снеговика.

Впрочем, снега пока много. Еще налепим!

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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