Новости Одессы и Одесской области

В Одессе попробовали переименовать две основных улицы поселка Котовского

В Одессе попробовали переименовать две основных улицы поселка Котовского

22 мая 2023 историко-топонимическая комиссия рассматривала вопрос переименования двух центральных улиц поселка Котовского: проспекта Добровольского и улицы Бочарова.

Члены комиссии, призванной на экспертном уровне определять наиболее подходящие варианты новых названий для одесских топонимов, пришли в выводу, что проспет Добровольского переименовывать не стоит. 

А вот улица Бочарова сменит название, но позже. Потому что предложенный вариант — переименовать ее на Йокогамскую, не был членами комиссии одобрен. 

Напомним, что в Одессе активно идут процессі докоммунизации и деколонизации. Город избавляется от памятников и топонимов, связанных с советско-большевистским режимом, а также с периодом российской империи. Это необходимо для исторической правды и уменьшения влияния современной фашистской идеологии, которую пропагандирует современная российская федерация. В том числе оправдывает свое вторжение на территорию Украины. 

Проспект Добровольского в Одесса назван в честь первого и единственного одесского космонавта Георгия Добровольского (1928-1971). Он погиб в 1971 году, во время спуска космического аппарата на Землю.

Улица Бочарова названа именем Леонида Бочарова (1909-1964). Он был начальником политотдела Приморской армии во время обороны Одессы в 1941 году. Руководил партийно-политической работой советских воинских частей и соединений при обороне Одессы и Севастополя.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц.

Перед этим названия сменили два их четырех одесских районов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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