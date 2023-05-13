Дерусификация: какие украинские города, села и улицы переименуют?

В ближайшее время Нацкомиссия по стандартам государственного языка должна обнародовать перечень сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют таким стандартам. А Верховная Рада – в шестимесячный срок принять решение о переименовании населенных пунктов.
В конце апреля вступил в силу закон о деколонизации и дерусификации географических названий в населенных пунктах Украины. Согласно этому закону, населенные пункты, улицы, скверы, набережные, мосты и другие топонимические объекты не могут иметь следующие названия:
- те, которые оправдывают российскую имперскую политику и связаны с ее реализацией. Это названия в честь российского царства (Московского царства), российской империи, российской республики, российского государства, российской социалистической федеративной советской республики, российской советской федеративной социалистической республики, союза советских социалистических республик, российской федерации;
- те, которые являются именами лиц, занимавших руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях вышеназванных государственных образований.
Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что к нему в 2023 году поступило 15 сообщений о несоблюдении языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок в Одесской области.
Читайте также:
- В Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц;
- Одесситам рассказали, почему районы переименовали в Пересыпский и Хаджибеевский;
- Улица Московская — это у нас надолго? Как переименовывают улицы в Одессе и Херсоне.
Фото: Судебно-юридична газета