Дерусификация: какие украинские города, села и улицы переименуют?

В ближайшее время Нацкомиссия по стандартам государственного языка должна обнародовать перечень сел, поселков, городов, названия которых не соответствуют таким стандартам. А Верховная Рада – в шестимесячный срок принять решение о переименовании населенных пунктов.

В конце апреля вступил в силу закон о деколонизации и дерусификации географических названий в населенных пунктах Украины. Согласно этому закону, населенные пункты, улицы, скверы, набережные, мосты и другие топонимические объекты не могут иметь следующие названия:

те, которые оправдывают российскую имперскую политику и связаны с ее реализацией . Это названия в честь российского царства (Московского царства), российской империи, российской республики, российского государства, российской социалистической федеративной советской республики, российской советской федеративной социалистической республики, союза советских социалистических республик, российской федерации;

. Это названия в честь российского царства (Московского царства), российской империи, российской республики, российского государства, российской социалистической федеративной советской республики, российской советской федеративной социалистической республики, союза советских социалистических республик, российской федерации; те, которые являются именами лиц, занимавших руководящие должности в органах власти и управления, политических организациях, партиях, вооруженных формированиях вышеназванных государственных образований.

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что к нему в 2023 году поступило 15 сообщений о несоблюдении языкового законодательства при размещении наружной рекламы и вывесок в Одесской области.

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Фото: Судебно-юридична газета