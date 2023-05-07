В Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц

В Одессе продолжается процесс переименования улиц, носящих названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, названий в честь российских военных, общественных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к нашему городу.
По информации мэрии города, таких топонимических объектов в Одессе насчитывается около 200. Там, где это возможно и не противоречит действующему законодательству, будут возвращены исторические названия.
Так, 3 мая на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали переименование таких топонимов:
Таким образом, Александровский проспект получил название проспект Украинских Героев. Это название – дань уважения всем нашим героям, которые борются за независимость и суверенитет Украины, поясняют в мэрии.
Кроме того, на основании предложений членов городской историко-топонимической комиссии составлен перечень новых названий ряда топонимов Одессы, в том числе аллея парка им. Т.Г. Шевченко и дендропарк Победы.
А аллеям парка Победы предложено дать названия в честь военных подразделений, борющихся за независимость и суверенитет Украины.
В мэрии также сообщили, что в преддверии переименования были проведены консультации с общественностью в форме электронного опроса на онлайн-платформе городского совета citizen.omr.gov.ua.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета