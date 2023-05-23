Переименования в Одессе продолжаются: на очереди 115 названий

Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде.
Вчера, 22 мая, на заседание историко-топонимической комиссии Одесского горсовета вынесли 115 вопросов. “Одесская Жизнь” знакомит своих читателей, какие изменения в этой связи ждут одесситов в ближайшее время.
Сразу отметим, что не все из более чем сотни вопросов успели рассмотреть на заседании комиссии. А из рассмотренных многие, отправили на доработку. Но есть и утвержденные рекомендации с новыми названиями.
Улицы, скверы и переулки, для которых выбрали новые названия:
- улице Ломоносова – вернули историческое название Котлеевская
- Лермонтовский переулок — переулок Джевецкого (создатель подводной лодки Степан Джевецкий)
- сквер Витте — сквер Эфруси (Шарль Эфрусси, предприниматель и меценат)
- улица Гладкова — Каменяров (в честь разработчиков катакомб)
- Космонавта Комарова — улица Комарова (писатель Михаил Комаров)
- сквер Старостина — Композитора Лысенко
- улица Каманина — Констанцевская (от названия города-побратима Констанца)
- переулок Каманина — Кортацци (в честь Джеймса Кортацци, городского головы Одессы)
- переулок Верещагина — Липского
- улица Молодогвардейская — Мартинская (мартин — украинское название чайки)
- площадь Толстого — площадь Менделя Мойхер-Сфорима (одесский еврейский писатель)
- улица Мариинская — Мужности
- улица Ширшова — Нештурхи (архитектор Федор Нештурха)
- улица Посмитного — Пирейская (порт в Греции)
- улица Новикова — Родоканаки (известный одесский коммерсант Федор Родоканаки)
- улица Ванцетти — Николая Кулиша ( Укр.драматург)
- переулок Ванцетти – Гиацинтовый
- улица Васнецова – Амвросия Ждахи (художник Амвросий Ждаха)
- улица Вильямса — Евгения Чикаленко (меценат Евгений Чикаленко)
- улица Глазунова – Бориса Нечерды (одесский поэт)
- улица Достоевского – Драгоманова (историк)
- переулок Достоевского – переулок Исторический
- улица композитора Глинки – Музыкальная
- переулок Глинки — переулок Мелодичный
- улица Макаренко – Лигинская (Валерьян Лигин, ученый)
- переулок Невского первый — Климовича (Петр Климович, общественный деятель)
- переулок Невского второй – Чеховского (Владимир Чеховский, общественный деятель)
- переулок Невского третий — Василия Кричевского (Василий Кричевский, художник)
- переулок Невского четвертый — Павла Чубинского (Павел Чубинский, ученый)
- переулок Невского пятый Невский — Майка Йогансена (Майк Йогансен, поэт)
- улица Невского – Сергея Шелухина (Сергей Шелухин, ученый)
- улица Псковская – Петриковская (в честь петриковской росписи)
- переулок Псковский пер. — Опошнянская (в честь опошнятской керамики)
- улица Сакко — Леся Курбаса (Лесь Курбас, режиссер театра)
- улица Тульская – академика Вернадского (Владимир Вернадский, ученый и философ)
- улица Уральская – Дмитрия Яворницкого (Дмитрий Яворницкий, историк)
- переулок Уральский – переулок Шкурупия (Гео Шкурупий, писатель)
- переулок Уральский тупиковый – Тыквенный
- улица Шишкина – Научная
- переулок Шишкина первый — Философский
- переулок Шишкина второй — Математический
- переулок Шишкина третий — Биологический
- улица Сибирская — Детская
- Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная
- Восьмого Марта 1-й пер. — Технарский
- Восьмого Марта 2-я Линия — Кылымовая
- Восьмого Марта 2-й пер. — Арковый
- Восьмого Марта 3-й пер. — Паркетный
- Восьмого Марта 3-я Линия — Шпалерная
- Восьмого Марта 4-я Линия — Линоулемная
- Восьмого Марта 4-й пер. — Корковый
- Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная
- Восьмого Марта 5-й пер. — Стертерный
- Восьмого Марта 6-я Линия — Инженерная
- Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный
- Восьмого Марта 7-й пер. — Цвяховый
- Восьмого Марта 8-й пер. — Мебельный
- Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный
- Восьмого Марта 9-й пер. — Слесарный
- Восьмого Марта ул. — Викандера и Ларсена
- Восьмого Марта пер. — Мастильный
Часть предложенных названий не были приняты или отправились на доработку:
Так, проспект Добровольского (назван в честь единственного космонавта из Одессы), который предлагалось переименовать, сохранит свое название.
Улицу Бочарова на поселке Котовского переименуют, но от предложенного варианта – Йокогамская (в часть города-побратима из Японии), комиссия отказалась. Будут подыскивать другое название.
Площадь Льва Толстого переименуют. Предлагается дать ей имя Менделя Мойхер-Сфроима (одесский еврейский писатель). Но перед этим проведут консультацию с филологами и еврейской общиной по формулировке названия.
Улицу Мариинскую переименуют, но еще предстоит выбрать из двух вариантов: Мужества или Павленко.
Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина предлагалось назвать Сонценбахеровским. Но пока этот вариант отправят на доработку юристам.
Также будет дорабатываться вариант с переименованием площади на 7-й станции Люстдорфской дороги на Площадь Розы ветров.
Еще названия улиц, которые будут дорабатываться:
- 2-й переулок Васнецова — Михаила Слабченко
- Дмитрия Донского – улица Одесской громады
- Улица Писарева – Балтиморская (в честь города-побратима Балтимор)
Просматривается важная тенденция — формирование тематических микрорайонов : украинских общественных деятелей и промышленного.
Также есть список точно переименующих улиц, но пока нет вариантов их названий:
- Академика Вавилова;
- Академика Вильямса пер.;
- Иванова 1-й пер.;
- Иванова 2-й пер.;
- Макарова;
- Марии Демченко;
- Марии Демченко 2-й переулок;
- Марии Демченко 3-я линия;
- Пионерский пер.;
- Героев-Комсомольцев ул.;
- Демьянова;
- Мичурина ул.;
- Мичурина площадь.
Комиссия продолжит свою работу через 2-3 недели.
Напомним, все эти названия только рекомендованы историко-топонимической комиссией. А решения о переименованих принимают депутаты Одесского городского совета.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц.
Перед этим названия сменили два их четырех одесских районов.
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