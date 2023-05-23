Новости Одессы и Одесской области

Переименования в Одессе продолжаются: на очереди 115 названий

Переименования в Одессе продолжаются: на очереди 115 названий

Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде. 

Вчера, 22 мая, на заседание историко-топонимической комиссии Одесского горсовета вынесли 115 вопросов. “Одесская Жизнь” знакомит своих читателей, какие изменения в этой связи ждут одесситов в ближайшее время.

Сразу отметим, что не все из более чем сотни вопросов успели рассмотреть на заседании комиссии. А из рассмотренных многие, отправили на доработку. Но есть и утвержденные рекомендации с новыми названиями. 

Улицы, скверы и переулки, для которых выбрали новые названия:

  • улице Ломоносова – вернули историческое название Котлеевская
  • Лермонтовский переулок — переулок Джевецкого (создатель подводной лодки Степан Джевецкий)
  • сквер Витте — сквер Эфруси (Шарль Эфрусси, предприниматель и меценат) 
  • улица Гладкова — Каменяров (в честь разработчиков катакомб)
  • Космонавта Комарова — улица Комарова (писатель Михаил Комаров)
  • сквер Старостина — Композитора Лысенко
  • улица Каманина — Констанцевская (от названия города-побратима Констанца)
  • переулок Каманина — Кортацци (в честь Джеймса Кортацци, городского головы Одессы)
  • переулок Верещагина — Липского
  • улица Молодогвардейская — Мартинская (мартин — украинское название чайки)
  • площадь Толстого — площадь Менделя Мойхер-Сфорима (одесский еврейский писатель)
  • улица Мариинская — Мужности
  • улица Ширшова — Нештурхи (архитектор Федор Нештурха)
  • улица Посмитного — Пирейская (порт в Греции)
  • улица Новикова — Родоканаки (известный одесский коммерсант Федор Родоканаки)
  • улица Ванцетти — Николая Кулиша ( Укр.драматург)
  • переулок Ванцетти – Гиацинтовый
  • улица Васнецова – Амвросия Ждахи (художник Амвросий Ждаха)
  • улица Вильямса — Евгения Чикаленко (меценат Евгений Чикаленко)
  • улица Глазунова – Бориса Нечерды (одесский поэт)
  • улица Достоевского – Драгоманова (историк)
  • переулок Достоевского – переулок Исторический
  • улица композитора Глинки – Музыкальная
  • переулок Глинки — переулок Мелодичный
  • улица Макаренко – Лигинская (Валерьян Лигин, ученый)
  • переулок Невского первый — Климовича (Петр Климович, общественный деятель)
  • переулок Невского второй – Чеховского (Владимир Чеховский, общественный деятель)
  • переулок Невского третий — Василия Кричевского (Василий Кричевский, художник)
  • переулок Невского четвертый — Павла Чубинского (Павел Чубинский, ученый)
  • переулок Невского пятый Невский — Майка Йогансена (Майк Йогансен, поэт)
  • улица Невского – Сергея Шелухина (Сергей Шелухин, ученый)
  • улица Псковская – Петриковская (в честь петриковской росписи)
  • переулок Псковский пер. — Опошнянская (в честь опошнятской керамики)
  • улица Сакко — Леся Курбаса (Лесь Курбас, режиссер театра)
  • улица Тульская – академика Вернадского (Владимир Вернадский, ученый и философ)
  • улица Уральская – Дмитрия Яворницкого  (Дмитрий Яворницкий, историк)
  • переулок Уральский – переулок Шкурупия (Гео Шкурупий, писатель)
  • переулок Уральский тупиковый – Тыквенный
  • улица Шишкина – Научная
  • переулок Шишкина первый — Философский
  • переулок Шишкина второй — Математический
  • переулок Шишкина третий — Биологический
  • улица Сибирская — Детская
  • Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная
  • Восьмого Марта 1-й пер. — Технарский
  • Восьмого Марта 2-я Линия — Кылымовая
  • Восьмого Марта 2-й пер. — Арковый
  • Восьмого Марта 3-й пер. — Паркетный 
  • Восьмого Марта 3-я Линия — Шпалерная
  • Восьмого Марта 4-я Линия — Линоулемная
  • Восьмого Марта 4-й пер. — Корковый
  • Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная
  • Восьмого Марта 5-й пер. — Стертерный
  • Восьмого Марта 6-я Линия — Инженерная 
  • Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный
  • Восьмого Марта 7-й пер. — Цвяховый
  • Восьмого Марта 8-й пер. — Мебельный
  • Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный
  • Восьмого Марта 9-й пер. — Слесарный
  • Восьмого Марта ул. — Викандера и Ларсена
  • Восьмого Марта пер. — Мастильный

Часть предложенных названий не были приняты или отправились на доработку:

Так, проспект Добровольского (назван в честь единственного космонавта из Одессы), который предлагалось переименовать, сохранит свое название.  

Улицу Бочарова на поселке Котовского переименуют, но от предложенного варианта – Йокогамская (в часть города-побратима из Японии), комиссия отказалась. Будут подыскивать другое название.

Площадь Льва Толстого переименуют. Предлагается дать ей имя Менделя Мойхер-Сфроима (одесский еврейский писатель). Но перед этим проведут консультацию с филологами и еврейской общиной по формулировке названия.

Улицу Мариинскую переименуют, но еще предстоит выбрать из двух вариантов: Мужества или Павленко.

Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина предлагалось назвать Сонценбахеровским. Но пока этот вариант отправят на доработку юристам.

Также будет дорабатываться вариант с переименованием площади на 7-й станции Люстдорфской дороги на Площадь Розы ветров.

Еще названия улиц, которые будут дорабатываться:

  • 2-й переулок Васнецова — Михаила Слабченко
  • Дмитрия Донского – улица Одесской громады
  • Улица Писарева – Балтиморская (в честь города-побратима Балтимор)

Просматривается важная тенденция — формирование тематических микрорайонов : украинских общественных деятелей и промышленного.

Также есть список точно переименующих улиц, но пока нет вариантов их названий:

  • Академика Вавилова;
  • Академика Вильямса пер.;
  • Иванова 1-й пер.;
  • Иванова 2-й пер.;
  • Макарова;
  • Марии Демченко;
  • Марии Демченко 2-й переулок;
  • Марии Демченко 3-я линия;
  • Пионерский пер.;
  • Героев-Комсомольцев ул.;
  • Демьянова;
  • Мичурина ул.;
  • Мичурина площадь.

Комиссия продолжит свою работу через 2-3 недели. 

Напомним, все эти названия только рекомендованы историко-топонимической комиссией. А решения о переименованих принимают депутаты Одесского городского совета.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц.

Перед этим названия сменили два их четырех одесских районов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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