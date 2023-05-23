Переименования в Одессе продолжаются: на очереди 115 названий

Одесса продолжает избавляться от коммунистических и российско-имперских названий в своей городской среде.

Вчера, 22 мая, на заседание историко-топонимической комиссии Одесского горсовета вынесли 115 вопросов. “Одесская Жизнь” знакомит своих читателей, какие изменения в этой связи ждут одесситов в ближайшее время.

Сразу отметим, что не все из более чем сотни вопросов успели рассмотреть на заседании комиссии. А из рассмотренных многие, отправили на доработку. Но есть и утвержденные рекомендации с новыми названиями.

Улицы, скверы и переулки, для которых выбрали новые названия:

улице Ломоносова – вернули историческое название Котлеевская

Лермонтовский переулок — переулок Джевецкого (создатель подводной лодки Степан Джевецкий)

сквер Витте — сквер Эфруси (Шарль Эфрусси, предприниматель и меценат)

улица Гладкова — Каменяров (в честь разработчиков катакомб)

Космонавта Комарова — улица Комарова (писатель Михаил Комаров)

сквер Старостина — Композитора Лысенко

улица Каманина — Констанцевская (от названия города-побратима Констанца)

переулок Каманина — Кортацци (в честь Джеймса Кортацци, городского головы Одессы)

переулок Верещагина — Липского

улица Молодогвардейская — Мартинская (мартин — украинское название чайки)

площадь Толстого — площадь Менделя Мойхер-Сфорима (одесский еврейский писатель)

улица Мариинская — Мужности

улица Ширшова — Нештурхи (архитектор Федор Нештурха)

улица Посмитного — Пирейская (порт в Греции)

улица Новикова — Родоканаки (известный одесский коммерсант Федор Родоканаки)

улица Ванцетти — Николая Кулиша ( Укр.драматург)

переулок Ванцетти – Гиацинтовый

улица Васнецова – Амвросия Ждахи (художник Амвросий Ждаха)

улица Вильямса — Евгения Чикаленко (меценат Евгений Чикаленко)

улица Глазунова – Бориса Нечерды (одесский поэт)

улица Достоевского – Драгоманова (историк)

переулок Достоевского – переулок Исторический

улица композитора Глинки – Музыкальная

переулок Глинки — переулок Мелодичный

улица Макаренко – Лигинская (Валерьян Лигин, ученый)

переулок Невского первый — Климовича (Петр Климович, общественный деятель)

переулок Невского второй – Чеховского (Владимир Чеховский, общественный деятель)

переулок Невского третий — Василия Кричевского (Василий Кричевский, художник)

переулок Невского четвертый — Павла Чубинского (Павел Чубинский, ученый)

переулок Невского пятый Невский — Майка Йогансена (Майк Йогансен, поэт)

улица Невского – Сергея Шелухина (Сергей Шелухин, ученый)

улица Псковская – Петриковская (в честь петриковской росписи)

переулок Псковский пер. — Опошнянская (в честь опошнятской керамики)

улица Сакко — Леся Курбаса (Лесь Курбас, режиссер театра)

улица Тульская – академика Вернадского (Владимир Вернадский, ученый и философ)

улица Уральская – Дмитрия Яворницкого (Дмитрий Яворницкий, историк)

переулок Уральский – переулок Шкурупия (Гео Шкурупий, писатель)

переулок Уральский тупиковый – Тыквенный

улица Шишкина – Научная

переулок Шишкина первый — Философский

переулок Шишкина второй — Математический

переулок Шишкина третий — Биологический

улица Сибирская — Детская

Восьмого Марта 1-я Линия — Метизная

Восьмого Марта 1-й пер. — Технарский

Восьмого Марта 2-я Линия — Кылымовая

Восьмого Марта 2-й пер. — Арковый

Восьмого Марта 3-й пер. — Паркетный

Восьмого Марта 3-я Линия — Шпалерная

Восьмого Марта 4-я Линия — Линоулемная

Восьмого Марта 4-й пер. — Корковый

Восьмого Марта 5-я Линия — Бондарная

Восьмого Марта 5-й пер. — Стертерный

Восьмого Марта 6-я Линия — Инженерная

Восьмого Марта 6-й пер. — Анкерный

Восьмого Марта 7-й пер. — Цвяховый

Восьмого Марта 8-й пер. — Мебельный

Восьмого Марта 9-й пер. — Генераторный

Восьмого Марта 9-й пер. — Слесарный

Восьмого Марта ул. — Викандера и Ларсена

Восьмого Марта пер. — Мастильный

Часть предложенных названий не были приняты или отправились на доработку:

Так, проспект Добровольского (назван в честь единственного космонавта из Одессы), который предлагалось переименовать, сохранит свое название.

Улицу Бочарова на поселке Котовского переименуют, но от предложенного варианта – Йокогамская (в часть города-побратима из Японии), комиссия отказалась. Будут подыскивать другое название.

Площадь Льва Толстого переименуют. Предлагается дать ей имя Менделя Мойхер-Сфроима (одесский еврейский писатель). Но перед этим проведут консультацию с филологами и еврейской общиной по формулировке названия.

Улицу Мариинскую переименуют, но еще предстоит выбрать из двух вариантов: Мужества или Павленко.

Безымянный проезд между улицей Довженко и проспектом Гагарина предлагалось назвать Сонценбахеровским. Но пока этот вариант отправят на доработку юристам.

Также будет дорабатываться вариант с переименованием площади на 7-й станции Люстдорфской дороги на Площадь Розы ветров.

Еще названия улиц, которые будут дорабатываться:

2-й переулок Васнецова — Михаила Слабченко

Дмитрия Донского – улица Одесской громады

Улица Писарева – Балтиморская (в честь города-побратима Балтимор)

Просматривается важная тенденция — формирование тематических микрорайонов : украинских общественных деятелей и промышленного.

Также есть список точно переименующих улиц, но пока нет вариантов их названий:

Академика Вавилова;

Академика Вильямса пер.;

Иванова 1-й пер.;

Иванова 2-й пер.;

Макарова;

Марии Демченко;

Марии Демченко 2-й переулок;

Марии Демченко 3-я линия;

Пионерский пер.;

Героев-Комсомольцев ул.;

Демьянова;

Мичурина ул.;

Мичурина площадь.

Комиссия продолжит свою работу через 2-3 недели.

Напомним, все эти названия только рекомендованы историко-топонимической комиссией. А решения о переименованих принимают депутаты Одесского городского совета.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе переименовали Александровский проспект и десяток улиц.

Перед этим названия сменили два их четырех одесских районов.

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