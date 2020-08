В Одессе появился варварский «памятник»: живое дерево закатали в бетон (фото)

Фото варварского памятника выложил на своей странице в Фейсбук одесский архитектор Максим Васалатий.

«McDonald’s, hello how are you? #freetree please», — так прокомментировал свое фото Максим.

Пока одесситы возмущались в комментариях по этому поводу, в МакДональдсе уже заявили, что их вины в уничтожении дерева нет. Виноват застройщик:

— Мы обеспокоены этим вопросом и уже обратились к застройщику, который занимается благоустройством участка, — сообщают представители ресторана быстрого питания.

Кроме того, там заявили, что здание заведения еще не передано в аренду компании и не введено в эксплуатацию.

Кстати, в комментариях жительница Черкасс Татьяна Григоренко рассказывает, что в их городе подобную проблему решили гуманным способом:

— У нас в Черкасах один невеличкий магазин зберіг березу в своєму приміщенні. Стовбур ріс прямо всередині магазину, а крона була над дахом. Магазин так і назвали «Берізка».

Фото — Максим Васалатий