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В Одессе появился варварский «памятник»: живое дерево закатали в бетон (фото)

В Одессе появился варварский «памятник»: живое дерево закатали в бетон (фото)

Рядом с выросшим рестораном МакДональдс в районе Одесского автовокзала появилась «достопримечательность»: часть живого дерева рабочие попросту закатали в бетон. То есть, получилось что-то вроде постамента «памятнику». Что при этом произойдет с деревом, догадаться не сложно.

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Фото варварского памятника выложил на своей странице в Фейсбук одесский архитектор Максим Васалатий.

«McDonald’s, hello how are you? #freetree please», — так прокомментировал свое фото Максим.

Пока одесситы возмущались в комментариях по этому поводу, в МакДональдсе уже заявили, что их вины в уничтожении дерева нет. Виноват застройщик:

— Мы обеспокоены этим вопросом и уже обратились к застройщику, который занимается благоустройством участка, — сообщают представители ресторана быстрого питания.

Кроме того, там заявили, что здание заведения еще не передано в аренду компании и не введено в эксплуатацию.

Кстати, в комментариях жительница Черкасс Татьяна Григоренко рассказывает, что в их городе подобную проблему решили гуманным способом:

— У нас в Черкасах один невеличкий магазин зберіг березу в своєму приміщенні. Стовбур ріс прямо всередині магазину, а крона була над дахом. Магазин так і назвали «Берізка».

Ранее в Одессе сделали скульптуру из высохшего дерева.

Фото — Максим Васалатий

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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