Скульптор готовит подарок городу и собирается восстановить героя «Одесского времени»

Ее секретов он пока не выдает, держит в тайне и дату установки (может, День города?). Но на своей странице в Фейсбук он выложил несколько фото будущего творения, из которых становится ясно, что мы снова получим нечто солнечное и позитивное — как практически все работы скульптора.

— Колдую над новым подарком любимому городу, подробности — позже, — сообщает по этому поводу Михаил.

Что же касается его скульптурной композиции «Одесское время», которую, как сообщала «Одесская жизнь», вандалы лишили одного из ее героев — Бородача, то, как сообщает Михаил Рева, она будет восстановлена.

— Эту работу я создавал для юных Одесситов. Колесо времени: детство, юность, зрелость и старость — все этапы человеческой жизни. Не мог себе даже представить, что варварство, глупость, жадность и бескультурье оказались самыми важными для некоторых совсем даже не людей. Но как говорят в моем любимом городе — не дождетесь: колесо Одесского времени будет восстановлено, — рассказывает скульптор.

Фото Михаила Ревы