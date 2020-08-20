Новости Одессы и Одесской области

Скульптор готовит подарок городу и собирается восстановить героя «Одесского времени»

Скульптор готовит подарок городу и собирается восстановить героя «Одесского времени»

Одесский скульптор Михаил Рева готовит подарок городу — новую скульптуру.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Ее секретов он пока не выдает, держит в тайне и дату установки (может, День города?). Но на своей странице в Фейсбук он выложил несколько фото будущего творения, из которых становится ясно, что мы снова получим нечто солнечное и позитивное — как практически все работы скульптора.

— Колдую над новым подарком любимому городу, подробности — позже, — сообщает по этому поводу Михаил.

Что же касается его скульптурной композиции «Одесское время», которую, как сообщала «Одесская жизнь», вандалы лишили одного из ее героев — Бородача, то, как сообщает Михаил Рева, она будет восстановлена.

— Эту работу я создавал для юных Одесситов. Колесо времени: детство, юность, зрелость и старость — все этапы человеческой жизни. Не мог себе даже представить, что варварство, глупость, жадность и бескультурье оказались самыми важными для некоторых совсем даже не людей. Но как говорят в моем любимом городе — не дождетесь: колесо Одесского времени будет восстановлено, — рассказывает скульптор.

Фото Михаила Ревы

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить