Ключевые моменты:

Райадминистрации больше не смогут выдавать разрешения без законных оснований

Решение направлено на борьбу с хаотичной застройкой и уменьшение коррупционных рисков

Что именно запретили

Во время сессии Одесского городского совета депутаты поддержали инициативу по регулированию порядка установки железных гаражей. Отныне все четыре райадминистрации города не имеют права выдавать разрешения без четкого правового обоснования. Соответствующее предложение подал депутат горсовета Петр Обухов.

По мнению инициатора изменений, такая практика позволит остановить бесконтрольное размещение металлических конструкций на придомовых территориях и снизит уровень злоупотреблений со стороны чиновников. Согласно принятому решению, разрешения могут выдаваться только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

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