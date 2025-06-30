Ключевые моменты:

На ремонт фонтана-грота в Стамбульском парке в Одессе потратят 2,4 млн грн.

Работы будут включать демонтаж старого покрытия, гидроизоляцию, новую облицовку и должны быть завершены до 30 октября.

Объем работ и история объекта

Согласно техническому заданию, опубликованному в тендерной документации, работы предусматривают демонтаж старого гранитного покрытия на камне-гроте, который был превращен в фонтан. Территорию вокруг него расчистят, вывезя более 50 тонн строительного мусора. Поверхности стен и потолка будут очищены от старой отделки, после чего их заново оштукатурят, укрепят специальными гидроизоляционными материалами и выполнят декоративную облицовку. Также планируется укладка новых гранитных плит и приведение в порядок системы водоотвода.

Общая стоимость работ составляет 2,4 миллиона гривен. Согласно условиям тендера, ремонт должен быть завершен до 30 октября текущего года. Заявки на участие в торгах от потенциальных подрядчиков принимаются до 11 июля.

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