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Госрыбагентство запретило ловить черноморскую кефаль

Госрыбагентство запретило ловить черноморскую кефаль

В северо-западной части с 20 августа Черного моря вступил в силу запрет на вылов азово-черноморской кефали. 

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Он будет действовать на период массового нереста кефали, до 10 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

Если рыбоохранный патруль поймает браконьера с кефалью, то за одну особь придется заплатить штраф в размере 595 грн.

Для справки 

Есть три вида азово-черноморской кефали: остронос, лобан и сингиль. Предпочитает жить в стаях и в теплой воде в морях, заливах и лиманах.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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