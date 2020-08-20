Госрыбагентство запретило ловить черноморскую кефаль

В северо-западной части с 20 августа Черного моря вступил в силу запрет на вылов азово-черноморской кефали.

Он будет действовать на период массового нереста кефали, до 10 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

Если рыбоохранный патруль поймает браконьера с кефалью, то за одну особь придется заплатить штраф в размере 595 грн.

Для справки

Есть три вида азово-черноморской кефали: остронос, лобан и сингиль. Предпочитает жить в стаях и в теплой воде в морях, заливах и лиманах.

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