В Одессе дали имя скверу возле “Вымпела”

Ранее безымянный одесский сквер, расположенный возле бывшего кинотеатра “Вымпел” на пересечении Адмиральского проспекта с улицей Краснова, обрел название: теперь он будет называться “Сквером Героев-пограничников”.

Такое решение было принято сегодня, 25 ноября, во время заседания исполкома Одесского городского совета.

За переименование сквера возле “Вымпела” депутаты проголосовали единогласно.

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Напомним, инициатива присвоить скверу имя Героев-пограничников принадлежит членам общественной организации “Ветеран границы”. Эту инициативу поддержала и историко-топонимическая комиссия.

В октябре в Одессе прошли общественные слушания, на которых поддержали предложение дать название безымянному скверу.

Дело в том, что с тыльной стороны сквера расположена улица Героев-пограничников. Также, дав скверу такое название, город отдает дань памяти участникам героической обороны Одессы и современным пограничникам, защищающим границы Украины.

К тому же, в Юго-Западном массиве, где расположен сквер, проживают много семей пограничников, которые заселялись здесь в 1960-х годах в новые дома.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в марте 2020 года депутаты горсовета утвердили новые границы сквера возле “Вымпела” с тем чтобы защитить эту территорию от застройки.

Кроме того, сквер, ранее пребывавший в заброшенном состоянии, городские власти решили благоустроить.

О состоянии сквера в прошлом году мы рассказывали в статье: Сквер у бывшего кинотеатра “Вымпел”: благоустройство, развалюхи на подпорках и местные “ароматы”.

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Фото: Odessa Online