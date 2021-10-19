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В Одессе может появиться сквер «Героев-пограничников»

В Одессе может появиться сквер «Героев-пограничников»

В городе прошли общественные слушания и там поддержали предложение присвоить безымянному скверу в районе кинотеатра «Вымпел» название «Героев-пограничников».

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Слушание организовал горисполком Одессы. Сквер расположен у бывшего кинотеатра «Вымпел» на пересечении Адмиральского проспекта с улицей Краснова.

Теперь все зависит от депутатов горсовета, которые должны рассмотреть вопрос на своей сессии.

Инициатива присвоить скверу именно такое имя принадлежит общественной организации «Ветеран границы». Поддержала инициативу и историко-топонимическая комиссия.

Дело в том, что с тыльной стороны сквера расположена улица Героев-пограничников. Также, дав скверу такое название, город отдаст дань памяти участникам героической обороны Одессы и современным пограничникам, защищающим границы Украины.

Еще в Юго-Западном массиве, где расположен сквер, проживают много семей пограничников, которые заселялись здесь в 1960-х годах в новые дома. Сама же улица Героев-пограничников носит это название еще с 1938 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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