В городе прошли общественные слушания и там поддержали предложение присвоить безымянному скверу в районе кинотеатра «Вымпел» название «Героев-пограничников».
Слушание организовал горисполком Одессы. Сквер расположен у бывшего кинотеатра «Вымпел» на пересечении Адмиральского проспекта с улицей Краснова.
Теперь все зависит от депутатов горсовета, которые должны рассмотреть вопрос на своей сессии.
Инициатива присвоить скверу именно такое имя принадлежит общественной организации «Ветеран границы». Поддержала инициативу и историко-топонимическая комиссия.
Дело в том, что с тыльной стороны сквера расположена улица Героев-пограничников. Также, дав скверу такое название, город отдаст дань памяти участникам героической обороны Одессы и современным пограничникам, защищающим границы Украины.
Еще в Юго-Западном массиве, где расположен сквер, проживают много семей пограничников, которые заселялись здесь в 1960-х годах в новые дома. Сама же улица Героев-пограничников носит это название еще с 1938 года.
Еще новости о скверах Одессы:
- Одесский Старобазарный сквер: стройка на месте туалета, стройка рядом (фото)
- Одесский Алексеевский сквер: ремонт подорожал и затягивается, а новые скамейки уже «вовсю ломают» (фоторепортаж)
- Одесский сквер Пушкина: круглый, труднодоступный, с фонтаном и львами (фото)