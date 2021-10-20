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Бывший «Старопортофрансковский», нынешний «Регенсбург»: в Одессе начали благоустраивать старый сквер (фото)

Бывший «Старопортофрансковский», нынешний «Регенсбург»: в Одессе начали благоустраивать старый сквер (фото)

Бывший «Старопортофрансковский», нынешний (с 2018 года) одесский сквер «Регенсбург» сегодня уже не похож сам на себя: здесь начались работы по его благоустройству.

Красоту в старом одесском сквере обещали навести давно

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О том, что здесь будет настоящая красота, стало известно еще в 2019 году, когда нам представили визуализацию светлого будущего старого «неказистого» сквера.

Но, как сообщала «Одесская жизнь», пандемия внесла в эти планы свои «коррективы», и изменилось в старом сквере только его название.

Впрочем, в марте нынешнего года стало известно, что работы по преображению сквера «Регенсбург» все же начнутся. Был объявлен соответствующий тендер.

Начались работы по благоустройству одесского сквера «Регенсбург»

И, как мы убедились, работы уже стартовали. Сейчас в сквере убрали старое дорожное покрытие (вернее, то, что от него осталось). Убраны останки старых скамеек и то, что именовалось спортивной площадкой, а на деле было лишь ее подобием.

Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-2
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-3
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-4

Уже не пугает своим внешним видом ограда со стороны улицы Старопортфранковской и все то, о чем мы рассказывали, побывав в сквере чуть менее года тому назад.

И да: той разбитой страшноватой лестницы, которая вела в сквер со стороны улицы Мечникова, тоже уже нет.

Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-16

Лестницы уже нет

Сейчас здесь работает техника, сквер оградили строительной сеткой. Но никакого щита с информацией о ведущихся работах обнаружить не удалось.

Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-5
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-6
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-7
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-8
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-9
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-10
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-11
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-12
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-13
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-14
Одесский сквер Регенсбург, октябрь 2021-15

Как будет выглядеть в будущем одесский сквер?

Что нам обещали в проекте благоустройства? Фонтаны, детские и спортивные площадки и другие современные блага городского скверов образца ХХI века. Визуализацию тогда продемонстрировали не только нам, но и руководителям немецкого города-побратима, в честь которого сквер и получил новое название.

В зеленой зоне планируют установить постаменты с символикой Регенсбурга, а на центральной аллее – каскад из сухих (пешеходных) фонтанов. В обновленном сквере хотят организовать и зоны активного отдыха с детскими и спортивными площадками. В сквере собираются отремонтировать и существующие подпорные стены и парапеты, на аллеях – уложить новую тротуарную плитку.

Сквер «Регенсбург» – зеленый островок на Старопортофранковской

Напомним, одесский маленький скверик «Регенсбург» (бывший «Старопортофранковский») располагается в границах улиц Старопортофранковской, Мечникова и Пишоновской, напротив школы №122. Это небольшой зеленый островок, словно затерявшийся в городской суете – кусочек огромного когда-то Внешнего бульвара, который опоясывал центр города по границе порто-франко.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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