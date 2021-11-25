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В Одессе переименовали улицу Краснослободскую

В Одессе переименовали улицу Краснослободскую

Одесская улица Краснослободская носит новое название – Праведников мира.

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Решение о переименовании утвердил сегодняшний исполком Одесского городского совета. Этому предшествовали общественные слушания, на которых, после дискуссии все таки рекомендовали улицу переименовать.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что сменить название улицы предложили в Совете Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Кто такие Праведники Мира

Праведниками мира в Израильском институт Яд ва-Шем считают тех людей, кто рисковали своей жизнью ради спасения евреев во время Второй мировой войны.

Таких людей в Одессе на данный момент насчитывается 260 человек. Это те, чей статус праведникам мира подтвержден документами и показаниями свидетелей.

Понятно, что в реальности таких людей было намного больше. Были и такие, кто поплатился жизнью за помощь представителям преследуемого нацистами народа.

Краснослободскую улицу для переименования выбрали не случайно. Именно по ней во Время второй мировой войны немецкие и румынские оккупационные войска сгоняли евреев Одессы в гетто. Там эти люди, как правило, гибли.

Ранее мы публиковали материал об истории этой одной из старейших улиц Одессы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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