Сквер у бывшего кинотеатра «Вымпел»: благоустройство, развалюхи на подпорках и местные «ароматы»

Давно нет в Одессе кинотеатра «Вымпел» на Адмиральском проспекте, а вот остановка рядом со зданием по-прежнему называется «Кинотеатр «Вымпел», да и сквер за ним именуется тоже по старинке именно так. В здании «Вымпела» сейчас расположен один из универсамов сети «Точка». Слева — бювет, за которым и располагается часть безымянного сквера.

Начались перемены

Сквер, о жутком состоянии которого мы рассказывали еще в прошлом году, стал счастливчиком — проект его благоустройства получил достаточное количество голосов на платформе «Социально активный гражданин» (Общественный бюджет-2020).

В проекте указывалось, что «сквер достаточно большой, однако отсутствуют условия для комфортного и безопасного отдыха. Покрытие дорожек сквера уже почти или полностью разрушено, в нем недостаточное количество фонарей, скамеек…».

Проект направлен на удовлетворение эстетических потребностей жителей и гостей города, охватывает всех посетителей сквера: родителей с детьми, пожилых людей, прохожих. Реализация проекта благоустройства подарит городу еще один красивый сквер.

И вот работы по преображению сквера стартовали. Сразу видно, что идут они полным ходом. Рядом с детскими площадками полно детворы, появились первые новые дорожки.

Кроме новых дорожек здесь появится и наружное освещение, будет даже танцевальная площадка. А еще появятся новые скамейки, урны. Обещают и санитарную обрезку деревьев

Молодая женщина, живущая в этом районе, говорит, что очень рада происходящим переменам: у нее двое детей, и теперь выводить есть гулять есть куда, тем более — совсем рядом от дома.

Смотрите фото в галерее:

Сквер Сквер Сквер Сквер Сквер Сквер

А что с «ароматными» развалюхами?

А вот на местной доске объявлений, которая имеется в сквере, вывешено обращение к мэру живущих рядом людей, которые часто бывают в сквере. Они выражают благодарность за те перемены, которые начались в этом зеленом уголке. Но при этом обращают внимание на имеющиеся проблемы с теми опасными строениями, которые расположены сразу за бывшим кинотеатром. В том числе люди жалуются и на «антисанитарный запах».

Туда, конечно, лучше не соваться. Раньше у «Вымпела» был и свой летний кинотеатр, располагались здесь и другие постройки. Теперь это все не просто развалюхи. Это такой кошмар, который может вот-вот рухнуть. К тому же, место, горячо облюбованное асоциальными элементами.

«Ароматы» здесь такие, да еще усиливающиеся на жаре, что передать это «амбре» просто трудно. «Может, это все убрать и построить туалет в натуре?» — вопрошают жители.

Да, в самом деле… Это все пора убирать — не только из-за ароматов, а и по той причине, что все эти «строения» не просто с трещинами. Их состояние таково, что остается удивляться, как все это еще не рухнуло до сих пор…

При этом отметим, что ситуация такова: с одной стороны, ближе к скверу, имеется ограждение. Еще с двух сторон все эти развалины получили… новехонькие деревянные подпорки. Значит, убирать их не собираются?..

Смотрите фото в галерее:

Развалины Развалины Развалины Развалины Развалины Развалины Развалины Развалины Развалины

Возникает вопрос: если идет преображение сквера, то, вероятно, и «задника» бывшего кинотеатра?

Получается, что нет. В марте этого года в Одессе утвердили границы территории общего пользования рекреационного назначения — сквера у бывшего кинотеатра «Вымпел» по Адмиральскому проспекту, 31.

Официально: «В границы сквера не вошли земельные участки под тремя объектами, расположенными на территории сквера:

– земельный участок площадью 0,3574 га под зданиями и сооружениями бывшего кинотеатра «Вымпел»;

– земельный участок ориентировочной площадью 0,037 га под зданием подземного туалета;

– земельный участок площадью 0,0021 га газораспределительного пункта».

Фото: Мария Котова