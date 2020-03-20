В Одессе готовятся благоустроить сквер у кинотеатра “Вымпел”: как изменились его границы

На недавней сессии одесского горсовета утвердили новые границы сквера возле уже не работающего кинотеатра “Вымпел”.

Общая площадь сквера будет составлять 1,46 га в районе Адмиральского проспекта и улицы Краснова. По словам мэра Геннадия Труханова, четко установленные границы позволят защитить эту территорию от застройки.

Само здание бывшего кинотеатра, где сейчас размещен супермаркет “Точка”, новые границы не захватили. Также в состав определенной территории не вошли расположенный там подземный туалет и газораспределительный пункт.

Как отметил городской голова, на ближайшее время запланирована встреча с собственниками территории. С ними обсудят варианты благоустройства сквера.

– Там уже давно пора навести порядок, – отметил мэр Одессы. – Надеюсь, вскоре нам удастся обустроить в этом месте комфортное общественное пространство для горожан.

Фото: dumskaya.net, mayak.org.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!