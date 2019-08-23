В Одеському художньому музеї відтепер діє реставраційна майстерня

У фондах музею зберігаються понад тисячу полотен, які вимагають термінової реставрації.

В Одеському художньому музеї відкрили реставраційну майстерню.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського художнього музею.

У лютому цього року Художній музей розпочав збір грошей на створення реставраційної майстерні. Майстерня для музею була нагальною потребою, адже у його фондах зберігаються понад тисячу полотен, які вимагають термінової реставрації. Держава ж дає можливість відреставрувати лише шість робіт на рік.

‒ У музеї був свій реставраційний відділ до початку 90-х. На жаль, реставратор звідти звільнився через низьку і несвоєчасну оплату праці. Однак нещодавно ми дізналися, що в Одесу переїжджає Галина Юхимівна Шувалова, вона провідна реставраторка графіки в країні. Ми зрозуміли, що просто зобов’язані вмовити її працювати у нашому музеї і обладнати для неї майстерню, ‒ розповіла заступниця директора Художнього музею Олександра Ковальчук.

Приміщення для майстерні знайшлося в адміністративному корпусі. Там відразу полагодили опалення, встановили бойлер і сигналізацію. Ці роботи спонсорував фонд «Маніфест світу». Потім почали збір грошей на обладнання – загалом необхідно було знайти 130 228 гривень.

78 000 гривень музей отримав по субвенції з обласного бюджету – ці гроші витратили на покупку спеціального холодильника і витяжної шафи. Ще 74 000 гривень зібрали містяни на краудфандінговой платформі «Моє місто». Ці гроші пішли на закупівлю меблів і техніки для роботи реставратора. Частину техніки допомогли купити засновники проекту «4Сity».

Нагадаємо, що за 2018 рік Художньому музею вдалося відреставрувати три роботи: «Гуцульську пару» Тетяни Яблонської, «М’ясо» Бориса Яковлєва і раму для картини Айвазовського «Купання овець». Це стало можливо завдяки приватним пожертвам.

Фото: odessa.online