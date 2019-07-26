Съеденный молью мундир и натюрморт, засиженный мухами: в одесском музее показывают уникальные экспонаты, которым подарили новую жизнь

Из-за повреждений и утраченного “товарного вида” раритетные произведения искусства долгое время были недоступны для посетителей

Экспонаты разместили в выставочном пространстве музея «Квартира №6». Там можно увидеть около 40 воссозданных произведений искусства из восьми музейных учреждений юга Украины. В музее им. Блещунова экспонаты пробудут до 15 августа, после чего их передадут обратно туда, откуда привезли.

В музее представлены отреставрированные гравюры, иконы, картины, статуэтки, фарфоровые изделия, старинные стулья и столики, а также одежда ХVIII-XX веков. На информационных табличках рядом – описание, история и объем проделанных работ. Там же на фотографиях можно увидеть состояние экспонатов до реставрации. Судя по снимкам, специалистам пришлось потрудиться, чтобы вернуть им «товарный вид».

Так, например, видно, что эксперты здорово поколдовали над полотном некого Joncheri 1839 года «Натюрморт с кошкой». У картины была повреждена и местами разорвана основа. К тому же у нее стерся слой краски, и она уже начала осыпаться по всей поверхности, причем вместе с грунтом, на котором держалась. Также у полотна пожелтело лаковое покрытие. А хуже всего то, что оно покрылось грязью, копотью и пятнами в местах, засиженных мухами. Было непросто, но экспертам удалось все это исправить, от повреждений не осталось и следа.

Эксперты реанимировали также живописные работы советской художницы Татьяны Яблонской. На выставке показывают ее обновленную картину «Гуцульская пара» из Одесского художественного музея, созданную в 1939-1940 гг. Еще один интересный экспонат – «Портрет Джузеппе Гарибальди» второй половины ХІХ века, руки неизвестного автора, который до реставрации украшал зал Одесского литературного музея.

Организаторы рекомендуют поближе рассмотреть фарфоровую вазу в стиле ампир с ручной росписью надглазурными красками. Эта ваза — гордость Одесского музея западного и восточного искусства. Однако, кто ее создал, искусствоведы не в курсе.

Также стоящий внимания экземпляр — ломберный столик второй половины ХІХ века из Одесского муниципального музея личных коллекций имени Блещунова.

Можно еще посмотреть на наряды минувших столетий. Например, на мундир низших чинов Кирасирского полка 1836 года, который привезли из Измаильского исторического музея. Он изрядно потерся, а рукава пришлись по вкусу моли, которая с большим аппетитом их объела по краям. Там же выставили на обозрение женскую свитку второй половины ХІХ века и свадебное караимское платье ХХ века. Их тоже пришлось долго воссоздавать.

Помимо этого, на выставке представили обновленные гравюры, где запечатлены эпизоды из истории Одессы. В их числе – «Вид Одесского порта с Николаевского бульвара», «Подвиг прапорщика Щеголева при бомбардировке Одессы», а также портреты исторических личностей.

– Я отреставрировала множество экспозиций на одесскую тематику, которые находились в краеведческом музее, – рассказала нам художник-реставратор Алла Мацкевич. – Пришлось изучать старый город, фотографии и еще немало различных материалов. Благодаря этому удалось сохранить подлинность спасенных произведений.

После реставрации эксперты дадут музейщикам рекомендации о том, как лучше хранить эти работы. Например, чтобы хорошо сохранились гравюры, их надо держать исключительно под стеклом. А для сохранности живописных полотен нужно поддерживать в помещении постоянную температуру от 18 до 22 градусов. При этом влажность не должна превышать 70%. Однако, как отметила Алла Мацкевич, не во всех одесских музеях есть возможность соблюдать даже элементарные предписания. Так, зачастую в помещениях сыро и холодно зимой, а денег на то, чтобы установить кондиционеры во всех залах с экспонатами, никто не выделяет.

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