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Новости Одессы и Одесской области

День в истории: 225 лет назад в Одессе заложили главную улицу

День в истории: 225 лет назад в Одессе заложили главную улицу

Одно из преданий гласит, что основание Одессы сопровождалось древнеримским ритуалом. 22 августа 1794 года митрополит Гавриил проложил символическую борозду, которая определила направление главной улицы города.

Ею стала Ланжероновская, во всяком случае, она первая из всех улиц получила свое название. Сначала она называлась Портняжья, так как располагалась в портновской слободе, а в 1817 году ей присвоили нынешнее имя в честь одного из «отцов города». Планировку Одессы разрабатывали также по античным правилам — она была «сетчатой» и выглядела так же, как и римские военные лагеря.

При археологических раскопках на месте предположительно первого дома в Одессе, принадлежавшего Волконским, были найдены кинжал, монета, осколки хрустальных кубков и стеклянного подноса. Некоторые археологи считают эти находки достаточным подтверждением того, что при закладке первого здания Одессы был проведен какой-то ритуал, при котором присутствовали Волконский, де Рибас и де Волан.

Правда, с такой смелой версией согласны не все одесские историки. Но Одесса все же — город легенд, поэтому лишняя легенда нам не помешает. Тем более, что, порывшись в анналах Южной Пальмиры, найти «преданья старины глубокой» можно по любому поводу.

Например, существует версия, что имя для Одессы придумала вовсе не Екатерина II. Назвать город в честь древнегреческой колонии пришло в голову первому одесскому митрополиту — Гавриилу. Он предложил это императрице, а она только одобрила его идею. Кстати, что касается названия города, то имеется еще одна весьма оригинальная версия. В далекие античные времена к одесским берегам, возвращаясь с Троянской войны, причалили корабли Одиссея, чтобы отдохнуть на пути домой. Так вот есть предположение, что «Одесса» означает «гавань Одиссея».

Хорошо зная неугомонную фантазию одесситов, можно предположить, что со временем мы узнаем и еще какие-то очень интересные подробности из жизни и истории родного города. И, что бы ни говорили, это замечательно: значит интерес к Одессе у ее жителей еще не угас.

Фото: RuTraveller

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Ирина Валентинова
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