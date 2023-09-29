На Одесщине чиновник требовал ежемесячную взятку за разведение и вылов рыбы

На коррупции разоблачен чиновник Одесского рыбпатруля. Он ежемесячно собирал дань с рыбохозяйственных кооперативов, в свою очередь обещал не мешать вести рыбный промысел.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Как установили следователи, подозреваемый организовал коррупционную схему получения ежемесячных взяток. За беспрепятственную деятельность по разведению и вылову рыбы, рыбохозяйственные кооперативы ежемесячно должны были заплатить 240 тысяч грн.
В случае отказа чиновник грозился закрыть предприятие, составив фиктивные протоколы о нарушении выполнения режима отлова рыбы и использования озера. Таким образом, предприятию отменялась вся разрешительная документация для деятельности.
Правоохранители задержали чиновника после получения 6400 долларов США от руководителя кооператива за беспрепятственный рыбный промысел на озере Катлабух в Измаильском районе Одесской области.
Таким образом, чиновнику управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства в Одесской области сообщили о подозрении в коррупции.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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