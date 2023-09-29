Анекдот дня: где в Одессе не надо знакомиться

С добрым пятничным утром, одесситы! Пора заваривать кофеек и сделать еще один рывок этой трудовой недели. Мы по традиции заряжаем вас позитивом и предлагаем утренний одесский анекдот.
— Фима, где ты познакомился с такой девушкой?
— Как где? На Дерибасовской, под фонарем.
— И шо?! Фонарь тогда не работал?
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