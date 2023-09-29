Анекдот дня: где в Одессе не надо знакомиться

Анекдот дня про заботливого Моню и завещание С добрым утром, Одесса! Пора просыпаться и творить великие дела. Наконец-то четверг, а там не за горами пятница и как вы ее встретите, то так потом проведете и выходные. Поэтому встречаем четверг с юмором! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: шо купила Софа на Привозе Доброе утро, одесситы! Сегодня среда, день рабочий, но можно таки по-быстрому смотаться на Привоз и пополнить запасы. Заодно прогуляться — на людей посмотреть и себя показать, как героиня нашего утреннего анекдота: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: на кого похож должник Фима? С добрым утром, одесситы! Желаем вам в этот погожий и теплый сентябрьский вторник бодрого утра. А чтоб утро еще встретить и с позитивом, угощаем традиционным одесским анекдотом. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: еврейская мама пришла к психиатру Утро доброе, Одесса и одесситы! Хорошо провели выходные и с пользой? Тогда пьем утренний кофе – и вперед, к трудовым свершениям! Понедельник день тяжелый и вставать неохота? Срочно заряжайтесь позитивом, например, с помощью нашего утреннего анекдота. ПОДРОБНЕЕ