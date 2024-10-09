«Укрпочта» на селе: как предоставляются услуги без отделений и почтальонов

«Пересуньки»: мы едем к вам

Все было более-менее хорошо, пока в 2018 году «Укрпочта» не начала сокращать стационарные и вводить передвижные мобильные почтовые отделения. До Тарутинщины эта реформа докатилась в 2020 году — сначала сокращали время работы отделений, потом начали сокращать почтальонов, а в конце концов и сами отделения. Люди протестовали, жаловались, просили оставить почтальонов в селе, но руководство «Укрпочты» было непреклонным. Сегодня почтовые отделения можно пересчитать по пальцам. Восемьдесят процентов населенных пунктов обслуживают передвижные мобильные почтовые отделения, которые в народе окрестили «передвижками».

Задача для супермена — успеть за час

Чтобы узнать больше о работе отделений, я встретилась с тремя начальниками «передвижек», обслуживающих Тарутинскую и Бородинскую громады.

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Лилия Пепельжи, начальник передвижного мобильного почтового отделения №104:

— Я работаю начальником отделения 4 года. Когда начинала, у нас было шесть «передвижек», сейчас осталось четыре. Сначала в команде работали я, почтальон и водитель-сопровождающий. Сейчас работаем только я и водитель, который выполняет и обязанности почтальона. Раньше в большинстве сел работали почтовые отделения. Мы приезжали, раздавали пенсию, посылки, принимали оплату за коммуналку, земельные налоги. А то, что не успевали мы, делали почтальоны. Но после волны сокращений во многих селах не осталось ни отделений, ни почтальонов. Наше мобильное отделение обслуживает 12 сел и почти до всех них еще надо добраться. Время пребывания в селе — всего час. За это время мы должны раздать пенсии, субсидии, посылки, принять коммуналку, а еще разнести прессу. Конечно, мы не успеваем — отсюда недовольство и жалобы людей. И их можно понять: люди выписали газету и хотят ее получить. Интернетом пользуется молодежь, а наши клиенты в основном пенсионеры, они привыкли читать местную прессу, областную, им нравится. Понимаете, без почты нет села. Очень бы хотелось, чтобы в селах оставили хотя бы одного почтальона, хоть на пол или четверть ставки. Вообще такое ощущение, будто на село всем наплевать, а ведь там живут люди и большинство из них старики, которые нуждаются в заботе и внимании от государства.

«Я вижу выход»

Татьяна Плингей, начальник мобильного почтового отделения №106:

— Наше отделение обслуживает также 12 сел, в день по три села. Работаем с водителем Иваном Власовым, который одновременно и почтальон. Хочу от нашего маленького коллектива поблагодарить девушек, которые работали раньше, — они многому нас научили, познакомили с людьми. Жаль, что опытных почтальонов сократили, они были согласны работать на пол, четверть ставки, за копейки, лишь бы только остаться. Причем сократили даже прибыльные отделения — вот такая странная оптимизация. На нас жалуются и будут жаловаться, потому что нормально работать без хотя бы одного местного почтальона невозможно. Вот за сегодня я раздала около 30 посылок, почти полмиллиона гривен пенсии. Конечно, я не успеваю разнести периодику, принять у всех коммунальные, пополнить мобильные — пенсионеры пользуются кнопочными телефонами. Люди спрашивают, почему газеты и журналы не разносит водитель-почтальон. Понимаете, у водителя также большая нагрузка: выгрузить, раздать посылки, и потом — когда мы везем наличные, водитель это еще и охранник. А как трудно нам зимой добираться до каждого села по бездорожью! Бывает, застреваем, толкаем машину. Кроме того, графики работы нам составляют в Киеве, где не видят реального положения. Например, ставят мне в один день Вознесеновку и Юрьевку, хотя эти села находятся в разных направлениях. Я вижу из этой ситуации такой выход — чтобы наше руководство увеличило нам время пребывания в селе до двух часов. И второе — вернуть в каждое село, где живет более 500 человек, хотя бы одного почтальона. Может, еще громады договорятся с руководством «Укрпочты» и смогут содержать за бюджетные средства почтальона, хотя бы на четверть ставки. Это не большие деньги — 2,5-3 тысячи гривен, — зато какое облегчение для всех.

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Мелания Калина, начальник мобильного почтового отделения №102:

— О трудностях мои коллеги уже рассказали. Учитывая, что 9 октября наш профессиональный праздник, мне бы хотелось поблагодарить бывшего начальника Красненского отделения Евгению Черноус, которая многому меня научила. Отметить и нашу коллегу Валентину Чиканчи, начальника передвижного отделения №101, и ее водителя Петра Столярчука, ведь их отделение в этом году является передовым. Выразить от всех девушек большую благодарность нашему менеджеру из Сараты Наталье Лещук, которая всегда нас отстаивает перед руководством. А еще сказать спасибо за понимание жителям общин, которые помогают нам. Например, пришли за пенсией, видят — газеты прибыли, то берут не только свои, а еще и по дороге разносят соседям. Также хочу поздравить всех почтальонов с профессиональным праздником — это тяжелый труд, но он очень нужен селянам.

Что говорят люди об «Укропочте»

Мария Гаврилюк, с. Вознесеновка, Бородинская громада:

— Много лет я выписывала местную газету «Знамя труда». Соцсетями не пользуюсь, все новости привыкла получать из «районки». Но после того, как в селе сократили отделение, доставка периодики по домам прекратилась. Почтальоны «передвижек» говорят, что надо приходить на почту и самой забирать газету. Но я оплатила почтовые услуги, чтобы мне газету приносили к калитке, и не понимаю, почему должна делать это сама. В селе есть люди, которые по состоянию здоровья не могут дойти до почты, — что им делать? Для старых людей почтальон — это мир в окошке: и лекарства принесет, и поговорит за жизнь, и поможет. Неужели руководству «Укрпочты» настолько неважны люди?

Ольга Михайлова, с. Новотарутино (Новодолинское), Бородинская громада:

— С тех пор, как нас начали обслуживать «передвижки», у меня полностью исчезло доверие к «Укрпочте». Выписала газету на полгода — не получила ни одного номера. Вижу, как они работают: приедут, станут под деревом, и с капота пенсии раздают, на коленях коммунальные принимают. Спрашиваю: почему не в помещении, ведь в здании старостата осталось опрятное почтовое отделение. Оказывается, что «Укрпочта» не хочет содержать свое помещение, потому что им невыгодно. Что же это за оптимизация такая, от которой качество почтовых услуг ухудшилось, а не улучшилось? Мои односельчане также недовольны, реформа «Укрпочты» добавила людям только кучу проблем и негатива, которого сейчас во время войны и так достаточно. Наши люди по этому поводу и сход села собирали, и на горячую линию обращались, но нас никто не слышит. Как новые марки презентовать, так руководитель «Укрпочты» на весь интернет красуется. Пусть приедет в село и увидит, как почтовые услуги предоставляются, людей послушает.

Георгий Иванов, с. Лужанка, Тарутинская громада:

— Хочу защитить почтальонов. Нас обслуживает отделение №101 — почтальон Валентина и водитель Петр. Они всегда хорошо относятся ко всем. Да, не все успевают, но они не виноваты, что руководство их загнало своими тупыми графиками в жесткие рамки. Надо пересмотреть эти графики и зарплату почтальонам добавить. Какая может быть эффективность от работника за копейки? Лужанка — село небольшое, как говорится, «глубинка», нам без почтальонов никак. Для нас приезд почты, особенно зимой, когда даже автобусы не ходят, — это праздник, все село сбегается. Знаю, что «Укрпочта» до сих пор государственное предприятие, а значит, государство должно позаботиться о своих гражданах и подумать о том, что село не сможет выжить без почтовых отделений, тем более, что альтернативы здесь нет.

Руководство общин также обеспокоено ситуацией, сложившейся в селах после реформы «Укрпочты». Ведь именно председателям громад жалуются люди. Почти на всех лестницах селяне выражают свое недовольство. Поэтому в Тарутинской громаде все стационарные отделения были освобождены от уплаты за аренду помещений, лишь бы почта работала. В Бородинской пошли еще дальше: Иван Кюссе, председатель громады, три года назад подписал меморандум о сотрудничестве с Одесской областной дирекцией «Укрпочты». В нем громада взяла на себя обязанности сделать капитальные и косметические ремонты в почтовых отделениях за счет средств из бюджета громады, лишь бы их не закрывали. Община обещанное выполнила, а вот руководство «Укрпочты» все равно закрыло уже отремонтированные стационарные отделения, заодно сократив и почтальонов.

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