Новости Одессы и Одесской области

С 1 января Укрпочта меняет тарифы на посылки

С 1 января Укрпочта меняет тарифы на посылки

С 1 января 2025 года Укрпочта кардинально меняет подход к тарификации посылок. Теперь стоимость отправления будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка.

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Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Эти изменения введены благодаря модернизации системы сортировки, которая в 2024 году была полностью автоматизирована.

Как будет определяться стоимость посылки?

Стоимость будет зависеть от объема коробки, в которую упакована посылка. Для всех посылок весом до 30 кг Укрпочта будет применять единый тариф за объем независимо от веса.

Объем упаковки рассчитывается в кубических сантиметрах путем умножения длины, ширины и высоты коробки.

Вес посылки будет использоваться исключительно для контроля сохранности отправления, а также для операционных процессов, связанных с особенностями сортировки и транспортировки посылок.

Посылки свыше 30 кг перевозятся на паллетах в соответствии с тарифами на паллетные перевозки.

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Какие преимущества получают клиенты?

В компании отметили, что новый подход к тарификации является понятным и лояльным для клиентов, ведь не нужно считать стоимость отправления от веса или объемного веса, как у других компаний на рынке. Такой подход уже давно используется во многих странах мира, в частности у таких лидеров рынка как FedEx и UPS.

«Больше не нужно точно взвешивать посылку — достаточно знать ее приблизительный вес. Кроме того, клиенты смогут отправлять больше по той же цене, ведь тариф не зависит от веса. Проще говоря, что бы вы ни положили в коробку, вес не повлияет на стоимость посылки. А рассчитать тариф возможно с помощью простой линейки», — говорится в сообщении «Укрпочты».

 

 

 

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