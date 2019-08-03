Украина вошла в пятерку стран Европы с наибольшим количеством ветряных электростанций

Украина заняла пятое место среди стран Европы, установивших наземные ветроэлектростанции. Данные были собраны за последнее полугодие.

Об этом говорится на сайте Wind Europe.

На первом месте по количеству наземных ветроэлектростанций – Франция (523 мВт). Затем следуют Швеция (459 мВт), Германия (287 мВт) и Италия (286 мВт). Украина заняла пятое место (262 мВт).

На строительство и установку ветряных электростанций в первом полугодии Европа инвестировала 8,8 млрд евро. Благодаря этим инвестициям в последующие 2-3 года в разных странах Европы будут открыты новые ветряные электростанции с общей мощностью около 5,9 ГВт. Больше всего денег направили Франции и Нидерландам.

В ЕС установили целевой показатель использования альтернативных источников энергии на уровне 20% на 2030 год.

Согласно стратегии развития энергетики Украины, к 2025 году из альтернативных и возобновляемых источников планируется получать 11% всего электричества, а к 2035 году – до 35%. Сейчас этот показатель – порядка 7-8%.

В Одесской области первая ветряная электростанция была построена в 2018 году в Овидиопольском районе, еще две строятся в Лиманском районе.

Фото: Wind Europe