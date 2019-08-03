Сантехников теперь можно вызывать через интернет

В Одессе заработал сервис «Сапорт», который поможет быстро решить сантехнические поломки. Мы убедились в этом, когда оставили заявку. Уже через несколько минут нам перезвонил сантехник.

Заходя на сайт сервиса “Сапорт“, нужно указать свое имя и телефон. Ваше сообщение попадает в чат-бот канала в телеграмме, где один из сантехников забирает заявку в работу. Мастер предварительно проконсультирует, что необходимо купить для ремонта и какая стоимость работ.

Основатель стартапа Ростислав сам обучает мастеров навыкам коммуникации. Это одно из условий – соответствие требованиям клиентов. Сейчас в штате одесского филиала работают 12 человек.

По словам разработчиков, проекта цены на услуги сантехников ниже рыночных:

устранение засора – от 300 грн;

ремонт бачка унитаза – от 200 грн;

установка раковины – от 300 грн;

установка смесителя – от 250 грн;

установка стиральной машины – от 250 грн.

Фото: Сапорт