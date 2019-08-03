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Новости Одессы и Одесской области

Сантехников теперь можно вызывать через интернет

Сантехников теперь можно вызывать через интернет

В Одессе заработал сервис «Сапорт», который поможет быстро решить сантехнические поломки. Мы убедились в этом, когда оставили заявку. Уже через несколько минут нам перезвонил сантехник.

Заходя на сайт сервиса “Сапорт“, нужно указать свое имя и телефон. Ваше сообщение попадает в чат-бот канала в телеграмме, где один из сантехников забирает заявку в работу. Мастер предварительно проконсультирует, что необходимо купить для ремонта и какая стоимость работ.

Основатель стартапа Ростислав сам обучает мастеров навыкам коммуникации. Это одно из условий – соответствие требованиям клиентов. Сейчас в штате одесского филиала работают 12 человек.

По словам разработчиков, проекта цены на услуги сантехников ниже рыночных:

устранение засора – от 300 грн;

ремонт бачка унитаза – от 200 грн;

установка раковины – от 300 грн;

установка смесителя – от 250 грн;

установка стиральной машины – от 250 грн.

Фото: Сапорт

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1 комментарий
Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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лекс
Гость
лекс

ну наконец-то. раньше только ИГИЛ по нету натравливали на неугодных. как пишут в таймере:
“Посольство США (откуда ИГИЛ и яроши угил) в Украине заявило, что на всей территории Украины в течение августа будет сохраняться угроза безопасности из-за активности экстремистов во время различных праздников.Как отмечается в соответствующем документе, ИГИЛ…. ”
значит ЗЕ им не подходит.
ну хоть сантехники в нете -это не игил от сша

Голос за1Голос против  Ответить
21 часов назад

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