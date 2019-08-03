Заработать, не вставая с дивана, или тысяча новых возможностей в торговле

Помните суровые девяностые годы, когда полстраны жило в бесконечных поездках из города в город, а то и заграницу? Когда народ торговал сам с собой буквально всем, от шуб и джинсов до детского питания? Воспоминания о том, какие огромные баулы с товаром приходилось таскать из автобуса в автобус, нашим детям кажутся почти фантастикой. А истории о том, в каких укромных местах прятались тогда крупные суммы наличных за товар, попросту холодят кровь. К счастью, все это в прошлом. Полки наших магазинов наполняются исправно. А заняться частной торговлей можно без прежних крови и пота. Ведь чудеса техники дошли до того, что сегодня можно не только покупать, не вставая с дивана, но и продавать. Как именно — выясняла «Одесская жизнь».

Интернет-магазин не нужен?

Конечно, под «чудесами техники» мы понимаем интернет и все его возможности. При этом сегодня для успешной частной торговли в интернете не нужен даже интернет-магазин. Социальные сети в этом смысле оказываются гораздо удобнее.

Например, Алексей уже несколько лет торгует ювелирными изделиями собственного изготовления через свою страницу в социальной сети Фейсбук. Всего несколько тысяч постоянных подписчиков страницы обеспечивают ему постоянный поток клиентов.

— Каждый новый товар фотографирую и выставляю в Фейсбуке, — поясняет Алексей. — Как правило, не залеживается. Цены, конечно, обсуждаем в личных сообщениях, а на вопросы могу ответить и в открытых комментариях.

Такой способ требует постоянного обновления страницы, чтобы подписчики не «потерялись», и умения общаться с клиентом. Впрочем, последнее — важно для любого продавца. Рассчитываются клиенты по договоренности: иногородние — чаще всего переводом на банковскую карту или наложенным платежом при получении, а местные могут и наличными. Доставлять товар Алексей предпочитает «Новой почтой» или «Укрпочтой». При этом очень советует не экономить и не скрытничать, указывая содержимое посылки:

— Если у вас в посылке ювелирные изделия или другой дорогой товар, то лучше так и говорите почтовой службе! Иначе рано или поздно окажетесь в ситуации, когда посылка будет утеряна, и тогда уже ничего не докажете и не вернете. Скажут: «Сами виноваты». И будут правы.

Игра на распродажах

Продавать товары в Одессе можно прямо из-за рубежа, и зачастую так намного выгоднее. В отличие от наших магазинов, упорно удерживающих цены до последнего, в большинстве стран мира хорошим тоном считается вовремя «скинуть» залежавшийся товар по минимальной цене. Это касается не только скоропортящихся товаров, вроде продуктов питания или косметики, но и одежды, техники, буквально всего.

Распродажи проходят регулярно, и в этот момент цены опускаются до такого уровня, что позволяют окупить даже розничную покупку и пересылку. И хорошо заработать на этом.

Наталья живет в США уже два года, но в Одессе у нее осталось множество родни и просто знакомых. Так что, дождавшись распродажи в местных супермаркетах, она отправляется «на охоту». Вооружившись мобильным телефоном (да, у них в магазинах не запрещают покупателям фотографировать товары), она делает снимки прямо с витрин и отправляет их в свой viber-чат. Будущие покупатели онлайн получают фото, примериваются к цене и качеству и делают заказ. Покупка осуществляется немедленно, а вот пересылку почтой придется подождать.

Чтобы зарабатывать таким способом, понадобится достаточно широкий круг знакомых. И — в идеале — «свои люди» здесь, в Одессе, с которыми произведут расчет за товар. Потому что международные денежные переводы «съедят» львиную долю возможной прибыли.

Сообщества и аукционы

Способ, который позволяет здорово поднять цены на товар — старый добрый аукцион. Зачастую проводится в тех же социальных сетях. Особенность в том, что товар для аукциона нужен действительно штучный, чтобы азартный торг состоялся. И, конечно, без приличного стартового капитала тут не обойтись.

Так, Олег торгует через интернет редкими курительными трубками ручной работы. Часть из них он изготавливает сам, но по большей части выкупает у других мастеров или приобретает в заграничных поездках. Такие трубки — редкий, коллекционный товар, поэтому цены колеблются от сотен до тысяч долларов.

— Конечно, иногда чистой прибыли с одного такого аукциона — 10-20 долларов, — признается Олег. — Но бывает, так азартно торгуются, что в итоге продаешь вдвое-втрое дороже, чем сам купил.

Отправляются проданные трубки почтой — с оплатой при получении. Хотя в случае Олега основная работа, связанная с разъездами по стране, частенько позволяет завезти товар победителю аукциона лично.

Другой интернет-предприниматель Сергей предпочел оставить страницу в соцсети Фейсбук для личного общения, а косметикой торгует там же, но в специальном сообществе. Здесь десятки продавцов выкладывают сотни коротких объявлений с фотографиями своих товаров. А тысячи постоянных подписчиц делают выбор и заказы.

— Началось все смешно, — вспоминает Сергей. — С того, что я мстительно распродавал там новую дорогую косметику, оставленную моей бывшей женой. А потом втянулся. Очень выгодно, потому что девушки там покупают и по завышенным ценам. Им зачастую либо лень искать более выгодные предложения в интернете, либо просто нравиться делать покупки там же, где переписываются с подружками.

Всех способов увлекательной, быстрой и выгодной купли-продажи в интернете не перечислишь. Но можно не сомневаться: изучив возможности, вы наверняка найдете тот, который подойдет идеально именно вам. Дерзайте!

Что придется освоить

Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber) — чтобы быстро и дешево общаться с покупателями в любой точке мира, где есть доступ к сети интернет.

Социальные сети (Facebook, Instagram) — чтобы иметь бесплатный доступ к широкой аудитории покупателей.

Английский язык (хотя бы минимального уровня) — понадобится на всех этапах!

Платежные системы (MoneyGram, Western Union, WebMoney) — без них будет сложно обойтись, если ваши торговые амбиции распространяются за пределы страны. Простая банковская карта для перевода денег у вас наверняка уже есть.

Нюансы работы почтовых компаний (Укрпочта, Новая почта, Мист Экспресс и т. п.) — стоимость, правила и нюансы пересылки каждого вида товара нужно учесть заранее.

Законодательство — как минимум на том уровне, который позволит понять, какие товары продавать частным лицам или ввозить в страну запрещено.

Необычно, но выгодно

Фотобанки. Андрей уже полтора года выкладывает свои фотоработы на специальных сайтах — фотобанках. Невероятно, но факт: в цивилизованных странах люди, иллюстрирующие фотографиями свою статью или сайт в сети, платят за использованные фото. Тут-то им и приходят на помощь сайты-фотобанки, в которых можно найти фотографии на любую тематику. Цены на фото колеблются там от доллара до десяти. И, разумеется, свой процент с каждой сделки получит фотобанк. А приятный момент в том, что одно и то же фото можно продавать много раз.

— Когда я зарегистрировался на сайте фотобанка, то первым делом выложил несколько видов Одессы, городские улицы, пару пейзажей, — вспоминает Андрей. — Сейчас уже понимаю, что такого добра там и так хватает. А гораздо чаще покупатели ищут просто предметы, желательно снятые на белом фоне: фрукты, посуду, деньги, бусины, игрушки…

Конечно, для такого заработка понадобится приличный фотоаппарат, кое-какое знание английского (чтобы пройти регистрацию на сайте) и умение обработать фотографию хотя бы в программе Photoshop. Прожить на заработанные деньги вряд ли получится. Но спустя год постоянная прибыль Андрея от фотобанка составила уже около 100 долларов в месяц, и это стало приятным дополнением к основному доходу.

Онлайн-игры

Не спешите ругать подростка за то, что он проводит слишком много времени в бессмысленных (на ваш взгляд) компьютерных играх. Оказывается, миллионы людей готовы платить за это. Всего-то и нужно, что завести персональный канал на стрим-платформе и транслировать туда видео того, как играешь. Если игрок будет достаточно виртуозным, чтобы привлечь внимание зрителей, то они начнут переводить ему деньги (так называемый «донат») прямо на сайте.

Правда, статистика показывает, что больше всех зарабатывают не лучшие игроки, а те, кто сопровождает свою игру шутками и остроумными комментариями. Доход здесь колеблется сильно — от нуля до тысяч долларов в день. И компьютер такому игроку понадобится довольно мощный и дорогой. Но факт в том, что деньги на виртуальной игре можно заработать вполне реальные.

Фото: krem.com