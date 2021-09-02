В День города десятки одесситов рядом с памятником Дюку угощались мега-тортом, выполненным кондитерами в цветах флага города. Якорь, красный и желтый крем украшали это «величавое» кулинарное произведение.
— Дюк угощает! — послышалось в толпе собравшихся, когда мега-торт начали разрезать.
Полакомиться одесским кондитерским сладким продуктом могли все желающие, но первым делом кусочки чисто одесского торта раздавали детям.
— Это очень вкусно! — призналась одна из малышек.
— И красиво! — добавила ее подруга.
Угощение мега-тортом рядом с Дюком — не новшество. Оно и раньше происходило в праздничные дни, причем, не только в День города. Просто в связи с долгокарантинными изменениями-новшествами одесситы уже подзабыли, как это происходит.
Сегодня вспомнили!
Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об одесситке, которая печет необычные торты
Фото Марии Котовой