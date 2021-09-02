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Дюк угощает: в День города одесситы лакомились мега-тортом в цветах флага города

Дюк угощает: в День города одесситы лакомились мега-тортом в цветах флага города

В День города десятки одесситов рядом с памятником Дюку угощались мега-тортом, выполненным кондитерами в цветах флага города. Якорь, красный и желтый крем украшали это «величавое» кулинарное произведение.

 

 

 

— Дюк угощает! — послышалось в толпе собравшихся, когда мега-торт начали разрезать.

Полакомиться одесским кондитерским сладким продуктом могли все желающие, но первым делом кусочки чисто одесского торта раздавали детям.

— Это очень вкусно! — призналась одна из малышек.

— И красиво! — добавила ее подруга.

Угощение мега-тортом рядом с Дюком — не новшество. Оно и раньше происходило в праздничные дни, причем, не только в День города. Просто в связи с долгокарантинными изменениями-новшествами одесситы уже подзабыли, как это происходит.

Сегодня вспомнили!

режут гигантский торт
музыканты играют на Приморском бульваре
дети едят торт
гигантский торт в виде флага одессы
дети едят торт
гигантский торт в виде флага одессы
дети едят торт
дети едят торт
режут гигантский торт
дети едят торт
дети едят торт
дети едят торт

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала об одесситке, которая печет необычные торты

Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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