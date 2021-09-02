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На Привозной у Привоза – очередные перемены (фото)

На Привозной у Привоза – очередные перемены (фото)

Преобразился до неузнаваемости участок улицы Привозной. Там, «впритык» к Привозу, уже открыли новые торговые павильоны. Некоторые из них уже работают, некоторые – в ожидании открытия.

О том, что на улице Привозной снесли очередную «партию» старых контейнеров, мы рассказывали еще в июне прошлого года.

Напомним, улица Привозная – это такой себе «филиал» Привоза. Она тянется параллельно Пантелеймоновской, рядом с молочным корпусом.

Раньше, в 90-е, «носом» к молочному корпусу, здесь стояли машины, с которых шла торговля.

Примерно 100 метров этого участка оградил очередной забор. Больше года забор стал, конечно же, активным торговым местом. Вдоль него торговали овощами-фруктами, конфетами и всем прочим.

Выглядело все это обычно – по-базарному. Ну а улица Привозная в период обустройства новых павильонов, огражденных забором, получилась еще более узкой, но не менее торгово-активной.

Было:

Привозная, было
Привозная, было2
Привозная, было3
Привозная, было4

Теперь обустройство новых торговых павильонов завершилось. А «внешний вид» этого куска улицы стал смотреться очень прилично. Рядом с новыми торговыми павильонами уложили новую плитку.

Стало:

Привозная, стало
Привозная, стало3
Привозная, стало4

В общем, все увиденное очень радует глаз. А вот те, кто привык делать покупки на Привозе, рассуждают, что, мол, «оно, конечно, красиво. Но овощи и фрукты здесь были дешевле, чем на самом Привозе»…

Ранее мы рассказывали, где теперь торгуют цветами у Привоза.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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