Стена знаменитых и в Одессу — в бутылке: Приморский бульвар справляет именины мамы

В День города Приморский бульвар стал местом народных гуляний. Здесь насыщенно, весело, а, главное, — полезно.

Девиз «все лучшее — детям» с утра в день именин Одессы-мамы воплотился в жизнь по полной. Сначала юное поколение угощалось мега-тортом в одесских тонах. Ну а после все могли принять участие в огромном количестве мастер-классов, которые здесь проводятся с самого утра.

Приобщиться можно ко всему — от создания макетов кораблей до росписи писанок. Ну а если и не приобщаться, то полюбоваться представленными работами: на Приморском бульваре проходит Фестиваль декоративно-прикладного искусства.

Это выставки работ победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы». Хочется научиться самому творить такое? Пожалуйста! Как мы убедились, мастер-классы пользуются сегодня на Приморском бульваре огромной популярностью.

Что делают взрослые? Наслаждаются (и активно снимают) моментом, наблюдая, как их дети учатся творить красивые вещи. Это первое.

Второе: Приморский бульвар порадовал в День города юморными (и «серьезными») инсталляциями. Они же — фотозоны. И здесь есть, чему подивиться, главное — улыбнуться. Поражает находкой «Стена знаменитых одесситов», где, просунув голову в окошко, сам становишься «звездой». Получилось очень даже: одно движение — и вы в одном ряду с ликами Ахматовой, Багрицкого, Жванецкого. И так далее, и тому подобное… Давнее «все одесситы — знамениты» получило воплощение в жизнь.

Нельзя не обратить внимание на инсталляцию в тему дня. Она называется «Как добраться в Одессу в условиях карантина». Оказывается, сделать это можно в огромной (в рост человека) бутылке с пробкой. Ну как в приключенческих романах письма отправляли… Эта инсталляция тоже пользуется огромной популярностью: стать «содержимым» волшебной бутылки захотелось многим.

В общем, Приморский бульвар «гуляет именины мамы», потому как ну очень же хочется праздника…

Фото Марии Котовой