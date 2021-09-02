Новости Одессы и Одесской области

Стена знаменитых и в Одессу — в бутылке: Приморский бульвар справляет именины мамы

Стена знаменитых и в Одессу — в бутылке: Приморский бульвар справляет именины мамы

В День города Приморский бульвар стал местом народных гуляний. Здесь насыщенно, весело, а, главное, — полезно.

Девиз «все лучшее — детям» с утра в день именин Одессы-мамы воплотился в жизнь по полной. Сначала юное поколение угощалось мега-тортом в одесских тонах. Ну а после все могли принять участие в огромном количестве мастер-классов, которые здесь проводятся с самого утра.

Приобщиться можно ко всему — от создания макетов кораблей до росписи писанок. Ну а если и не приобщаться, то полюбоваться представленными работами: на Приморском бульваре проходит Фестиваль декоративно-прикладного искусства.

Это выставки работ победителей городского конкурса «Звездная юность Одессы». Хочется научиться самому творить такое? Пожалуйста! Как мы убедились, мастер-классы пользуются сегодня на Приморском бульваре огромной популярностью.

день города
день города
день города
день города
день города
ярмарка на приморском
м
ярмарка на приморском
ярмарка на приморском
ярмарка на приморском
ярмарка на приморском

Что делают взрослые? Наслаждаются (и активно снимают) моментом, наблюдая, как их дети учатся творить красивые вещи. Это первое.

Второе: Приморский бульвар порадовал в День города юморными (и «серьезными») инсталляциями. Они же — фотозоны. И здесь есть, чему подивиться, главное — улыбнуться. Поражает находкой «Стена знаменитых одесситов», где, просунув голову в окошко, сам становишься «звездой». Получилось очень даже: одно движение — и вы в одном ряду с ликами Ахматовой, Багрицкого, Жванецкого. И так далее, и тому подобное… Давнее «все одесситы — знамениты» получило воплощение в жизнь.

день города
день города
день города
день города
день города
день города
цветы у Дюка

Нельзя не обратить внимание на инсталляцию в тему дня. Она называется «Как добраться в Одессу в условиях карантина». Оказывается, сделать это можно в огромной (в рост человека) бутылке с пробкой. Ну как в приключенческих романах письма отправляли… Эта инсталляция тоже пользуется огромной популярностью: стать «содержимым» волшебной бутылки захотелось многим.

В общем, Приморский бульвар «гуляет именины мамы», потому как ну очень же хочется праздника…

день города

Фото Марии Котовой

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить