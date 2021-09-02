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На Соборной площади исчезло ограждение – что появилось? (фото)

На Соборной площади исчезло ограждение – что появилось? (фото)

В Одессе закончили обустройство трансформаторной станции для дома Руссова. Металлическое ограждение уже убрали, и новую станцию теперь можно увидеть на газоне на Соборной площади – там, где рядом расположена конечная остановка маршрутных такси №175 и №185.

Строить подстанцию на Соборной площади начали в марте этого года. О необходимости обновления инженерных сетей для дома Руссова речь шла еще в апреле прошлого года. Тогда же Управление капстроительства сообщило о намерении соорудить рядом с домом Руссова трансформаторную подстанцию.

подстанция на Соборной площади

Работы проводила компания «Коммуникации и инженерные сети», выигравшая тендер в 2020 году. Как следовало из паспорта объекта, их планировали окончить к концу лета текущего года, что и было сделано.

подстанция на Соборной площади3

Новая станция только-только появилась, а уличные «настенные писатели» уже отметились на ней «свеженькими каляками».

подстанция на Соборной площади4

подстанция на Соборной площади5

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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