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Одесситы устроили рекордный заплыв на каяках в День города (видео, фото)

Одесситы устроили рекордный заплыв на каяках в День города (видео, фото)

Сегодня, 2 сентября, по случаю Дня Рождения Одессы на пляже Ланжерон был установлен рекорд Украины: самый массовый заплыв в море на каяках и SUP-бордах.

Как сообщает департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, встретить рассвет в море вышли более 700 человек на более чем 400 каяках.

массовый заплыв на каяках в День города2

Изначально участники заплыва пытались выстроиться в фигуру якоря, но поднявшийся сегодня сильный ветер и волны помешали им осуществить задуманное. Тем не менее, рекорд все же был засчитан.

Участников было так много, что все они разместились на трех пляжах: в бухте центра каякинга на Ланжероне и на соседней спасательной станции.

массовый заплыв на каяках в День города3

На суше дежурили спасатели и скорая, а на воде участников сопровождали лодки спасателей.

Заплыв прошел без происшествий – все участники благополучно вернулись на берег.

массовый заплыв на каяках в День города4

Ранее Одесский Центр Каякинга заявил о намерении установить уникальный рекорд, устроив самый массовый заплыв в море, приурочив рекорд ко Дню рождения Одессы, а также отметить таким образом начало «бархатного сезона». Поучаствовать в заплыве могли все желающие.

В День независимости Украины, 24 августа, одесские каякеры изобразили из 30-ти лодок украинский тризуб.

Фото департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета и УСИ, видео УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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