Кто стал первым новорожденным, появившимся на света в День рождения Одессы?

Первым ребенком, появившимся на свет в 227-й день рождения Одессы, стала девочка, которая увидела свет в 00 часов 02 минуты в городском родильном доме №4. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Вес юной одесситки при рождении составил 2960 г, рост – 50 см. Малышку назвали Александрой.

Маленькая Саша стала первым ребенком в семье жительницы Суворовского района Одессы Людмилы. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

В прошедшем году первым ребенком, родившимся в Одессе в День города, также стала девочка – новорожденная одесситка Эмилия появилась на свет в городском роддоме №1.

Напомним, на минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

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