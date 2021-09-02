На Аллее звезд в Одессе появились новые имена: кто удостоился такой чести (фоторепортаж)

2 сентября 2021 года, в День рождения города, на Аллее Звезд Одессы появились три новых имени.

Обычно новые имена на Аллее звезд появляются в связи с юбилеями выдающихся одесситов. Не стал исключением и этот год. Торжественное открытие новых имен было приурочено к юбилеям известных деятелей искусства, которые оставили след в истории Одессы и внесли вклад в мировую культуру.

Это два поэта и художник:

Семен Израилевич Липкин – писатель, поэт (1911-2003 гг. – 90 лет со дня рождения);

Семен Израилевич Липкин (1911-2003 гг.) – писатель, поэт, литературный переводчик, одна из крупнейших фигур в литературе конца ХХ века. Родился в Одессе, в доме № 34 на ул. Пушкинской, о чем свидетельствует памятная доска, установленная на здании 19 апреля 2013 года (скульптор – Александр Князик). Многие произведения поэта посвящены Одессе.

Юрий Николаевич Егоров – классик одесской школы живописи (1926-2008 гг. – 90 лет со дня рождения);

Юрий Николаевич Егоров (1926-2008 гг.) – классик одесской школы живописи. Занимался станковой и монументальной живописью, графикой, создавал гобелены, керамику, витражи, мозаику. Преподавал в Одесском художественном училище им. М. Б. Грекова, был ректором Одесской академии художеств (1995-1997). В 2008 году получил звание «Народный художник Украины». После смерти художника, в июне 2009 года, в Музее современного искусства Одессы был открыт зал постоянно действующей экспозиции его произведений.

Анна Григорьевна Яблонская – поэт, драматург (1981-2011 гг. – 40 лет со дня рождения).

Анна Григорьевна Яблонская (1981-2011 гг.) – поэт и драматург. Еще в школьные годы Анна создала с одноклассниками театр, писала и ставила пьесы. В 1996 году у 14-летней поэтессы Ани Яблонской выходит первая книга «Все звезды». Окончила Одесскую юридическую академию, где в студенческом театре «Тур де Форс» Анна была и поэтом, и актрисой, и драматургом. Выступления театра всегда проходили с неизменным аншлагом. Вскоре Анна уже активно печаталась. Ее пьесы были поставлены и идут на украинских и зарубежных сценах. Жизнь Анны Яблонской трагически оборвалась на 29 году в аэропорту «Домодедово» в результате теракта 24 января 2011 года. Она летела получить очередную премию. В этом году одесситка отметила бы 40-летие.

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